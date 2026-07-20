Brände

Ministerium: Waldbrand im Müritz-Nationalpark ist gelöscht

Eine Woche nach der ersten Meldung gilt der Waldbrand im Müritz-Nationalpark als gelöscht. Das bedeutet aber nicht, dass der Einsatz vor Ort sofort beendet werden kann.

Der Großbrand im Müritz-Nationalpark ist laut Schweriner Umweltministerium gelöscht. Foto: Michael Ukas/dpa
Der Großbrand im Müritz-Nationalpark ist laut Schweriner Umweltministerium gelöscht.

Kratzeburg (dpa) - Der Großbrand im Müritz-Nationalpark ist gelöscht. Das teilte das Schweriner Umweltministerium am Morgen mit. «Eine dauerhafte Entwarnung kann aufgrund der besonderen Bedingungen im munitionsbelasteten Gelände jedoch noch nicht gegeben werden.» Das Brandgebiet werde daher weiterhin engmaschig überwacht, um mögliche Glutnester frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls nachzulöschen.

Am Vormittag wollte Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) vor Ort über weitere Schritte informieren. Auch der Leiter des Müritz-Nationalparks, Ulf Zimmermann, sowie der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, Thomas Müller (CDU), sind laut Ministerium dabei.

Zuletzt hatte Regen für Entspannung gesorgt

Der Brand war vor einer Woche gemeldet worden. Hunderte Einsatzkräfte, teils aus anderen Bundesländern, hatten seitdem an der Eindämmung gearbeitet. Menschen mussten sicherheitshalber zeitweise ihre Häuser verlassen. Die Bundeswehr hatte mit Hubschraubern bei der Eindämmung geholfen. Hunderte Hektar sind laut Landkreis betroffen. Zuletzt hatte unter anderem Regen für Entspannung gesorgt.

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