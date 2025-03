Missbrauchsprozess von Avignon: Tochter zeigt Haupttäter an

Versailles (dpa) - Die Tochter des Haupttäters im Vergewaltigungsprozess von Avignon in Südfrankreich hat ihren Vater Dominique Pelicot wegen Vergewaltigung sowie Verabreichung betäubender Mittel angezeigt. Sie werfe ihrem Vater vor, sich während eines Zeitraums von mutmaßlich zehn Jahren an ihr vergangen und sie jeweils zuvor mit Medikamenten bewusstlos gemacht zu haben, sagten die 46-Jährige sowie ihre Anwältin dem Sender BFMTV. Die Anzeige wurde demnach bei der Staatsanwaltschaft in Versailles gestellt.