Ehemalige DDR-Militärstation

Mit Vogelkot und Rost: Mini-Insel vor Rügen wird versteigert

Privatinsel in der Ostsee? Bei einer Auktion in Hamburg kommt eine ziemlich ungewöhnliche Immobilie unter den Hammer: eine künstliche Insel. Auf den Käufer wartet aber viel Arbeit.

Die künstliche Insel steht im Greifswalder Bodden, südöstlich der Insel Rügen. Foto: Philip Dulian/dpa
Die künstliche Insel steht im Greifswalder Bodden, südöstlich der Insel Rügen.

Lauterbach (dpa) - Von einer eigenen Südseeinsel haben wohl schon viele geträumt - und den Gedanken als schöne Utopie gleich wieder abgetan. Bei einer Auktion am 4. Juni in Hamburg kann ein Höchstbietender ihm nun aber nahe kommen, wenn auch anders: Zum Verkauf steht die ehemalige DDR-Militärstation Ostervilm in der Ostsee, südöstlich der Insel Rügen.

Der Anblick der rund 250 Quadratmeter großen Plattform im Greifswalder Bodden samt Gebäude ist gespenstisch. Türen und Fenster sind aus den Angeln gerissen, die Holzdielen teils eingestürzt. Das Gebäude mit Grünspan und Vogelkot übersät, dazwischen rostende Bauelemente.

Die Insel diente der Volksmarine der DDR als sogenannte Entmagnetisierungsstation, wie die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG mitteilt. Marineschiffe seien hier über eine Kabelschleife im Meer behandelt worden, damit sie nicht von Seeminen mit Magnetzündern erkannt werden.

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Plattform auf 600 Holzpfählen

Es ist eine künstliche Insel in einer Wassertiefe von etwa zehn Metern. Errichtet wurde sie nach Angaben des Auktionshauses 1954 auf rund 600 Holzpfählen. Auf der Plattform gab es ein Wohnhaus und einen Waschraum, «spartanisch aber funktional», heißt es dazu im Katalog.

Nach der Wende geriet die Insel nach und nach in Verfall. Foto: Philip Dulian/dpa
Nach der Wende geriet die Insel nach und nach in Verfall.

Nach dem Ende der DDR geriet die Insel trotz wechselnder Besitzer immer mehr in Verfall. Den Zustand beschreiben die Auktionatoren als «marode». Natur, Vogelkot und Vandalismus setzten dem Gebäude zu. Es gibt Setzungsrisse.

Mindestgebot: 39.000 Euro

Das Mindestgebot liegt bei 39.000 Euro. Einige Interessenten hätten schon Ideen zur künftigen Nutzung, sagt Hanna Scheibeler, Sachbearbeiterin des Auktionshauses. Demnach könnte auf dem Eiland etwa ein Kasino, eine Hochzeitslocation oder eine abgelegene Bar in der Ostsee entstehen. «Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt», sagt sie.

Auch Burkhard Lenz aus Putbus auf Rügen hatte nach dem Ende der DDR mit einem Freund Ideen, die Insel für etwaige Weiternutzungen umzubauen. Er kannte viele Soldaten der Volksmarine, die zu DDR-Zeiten auf der geheimen Insel gearbeitet haben und zum Fußballspielen nach Putbus gekommen sind, wie er erzählt. Die Einrichtung sei nicht für einen längeren Aufenthalt gedacht gewesen. Meist seien die Soldaten nur einzelne Tage auf der Insel gewesen, wenn mehr zu tun war, auch mehrere Tage.

«Da gab es nicht viel», sagt Lenz, der Mitte der 1990er Jahre mit dem Freund die Insel vermessen hat. «Man hatte keine 220 Volt, es gab auch kein Trinkwasser auf der Insel. Das wurde immer mit Tanks da 'rübergebracht.»

Die Pläne, die er und sein Freund geschmiedet haben, zerschlugen sich dann wieder, wie er berichtet. «Nach mehreren Gesprächen mit Fachleuten dazu haben wir alles fallen lassen.»

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