Mitarbeiterin von Eugen Block: Großeltern waren «todtraurig»

Hamburg (dpa) - Im Hamburger Prozess um die Entführung der Block-Kinder hat eine Mitarbeiterin des Unternehmens die enge Bindung der Großeltern zu ihren Enkeln beschrieben. Der Gründer der Steakhaus-Kette «Block House», Eugen Block, und seine Ehefrau Christa seien «todtraurig» gewesen, dass sie ihre Enkelkinder in Dänemark über so lange Zeit nicht sehen konnten, sagte die 36-Jährige, die für den 85-Jährigen tätig ist. Vorher seien die Kinder regelmäßig bei ihnen zu Besuch gewesen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Foto: Marcus Brandt/dpa Im Prozess um die Entführung der Kinder von Christina Block hat das Gericht eine enge Mitarbeiterin von Eugen Block, dem Gründer der Steakhaus-Kette «Block House», als Zeugin vernommen. (Archivbild)

Kurze Zeit vor der Entführung an Silvester 2023/24 hatte Eugen Block seinen Enkelkindern über einen Sicherheitsdienst Weihnachtsgeschenke am Wohnhaus in Süddänemark überreichen wollen. «Ich muss doch irgendwie meinen Enkelkindern zeigen, wie lieb ich sie habe», erinnerte die Zeugin seine Worte. Zur Übergabe der Geschenke kam es nicht, die Polizei wurde gerufen.

Christina Block war gegen Geschenk-Aktion

Die Angeklagte Christina Block sagte vor dem Landgericht, sie sei gegen diese Geschenk-Aktion im laufenden Sorgerechtsstreit gewesen: «Ich wollte überhaupt keine Unruhe.» Ihr sei klar gewesen, dass ihr Ex-Mann «immer» die Polizei rufe. Der Vater der Kinder, Stephan Hensel, hatte die Kinder im Sommer 2021 nach einem Wochenendbesuch nicht zurückgebracht.

Block soll laut Anklage die Entführung ihrer beiden Kinder vom Wohnort ihres geschiedenen Mannes in Dänemark in Auftrag gegeben haben. Auch gegen Großvater Block hatte die Staatsanwaltschaft ermittelt, das Verfahren wurde aber eingestellt.