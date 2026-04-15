Lebensmittel

Mögliche Gesundheitsgefährdung: Rückruf von Instant-Nudeln

Kundinnen und Kunden sollten das Produkt nicht essen. Die Packungen können zurückgegeben werden.

Der Kaufpreis wird bei Rückgabe im Markt erstattet. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Der Kaufpreis wird bei Rückgabe im Markt erstattet. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Der niederländische Lebensmittelgroßhändler Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading B.V. ruft bestimmte Packungen des Artikels «Samyang Instant Nudeln Scharfes Huhn Carbonara Cup» zurück. Aktuelle Untersuchungen hätten ergeben, dass das Produkt einen erhöhten Gehalt an Glycidol aufweise, teilte das Unternehmen mit.

Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden, hieß es. Es werde darum gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren.

Glycidol ist laut dem Bundesamt für Risikobewertung von verschiedenen wissenschaftlichen Gremien als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen eingestuft worden.

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Kundinnen und Kunden erhalten Kaufpreis zurück

Betroffen von dem Rückruf sind demnach die Packungen mit der Chargennummer HW3 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28. August 2026. Kundinnen und Kunden können das Produkt den Angaben nach im Markt zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Der Rückruf wurde am Mittwoch auf lebensmittelwarnung.de veröffentlicht. Betroffen sind demnach die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

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