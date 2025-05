Mr. Cool - Brite zum 19. Mal auf dem Mount Everest

Kathmandu (dpa) - Der britische Bergsteiger Kenton Cool hat zum 19. Mal den Gipfel des Mount Everest erreicht und damit seinen eigenen Rekord am höchsten Berg der Erde übertroffen. Der 51-jährige Brite gilt damit als Mensch mit den meisten Besteigungen des 8.849 Meter hohen Everest, der nicht der ethnischen Gruppe der Sherpas aus der Region entstammt. Ihre Außenstelle am Basislager des Everest habe den 19. erfolgreichen Aufstieg Cools bestätigt, sagte ein Sprecher der nepalesischen Tourismusabteilung. Cool habe am Morgen (Ortszeit) auf dem Gipfel des Everest gestanden, sagte der Expeditionsveranstalter Lukas Furtenbach.