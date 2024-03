Müll-Flut überrollt Bali

Tanzende Nackte auf dem Mount Batur und andere Fehltritte - Balis Gouverneur will durchgreifen und Touristen von als heilig verehrten Bergen in Zukunft fernhalten. Doch es gibt Protest.

«Ich bin gerade auf Bali, und überall am Strand und im Meer liegt Plastik, von Jimbaran bis Uluwatu», schrieb eine enttäuschte Urlauberin in einem Bali-Reiseforum auf Facebook. «Gibt es derzeit überhaupt noch einen Strand ohne Plastik?» Viele Feriengäste packten laut «Bali Sun» derweil selbst mit an und beteiligten sich an den Sammelaktionen an besonders verdreckten Stränden.