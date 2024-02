Mutmaßlicher Entführer bestreitet Vorwürfe

Dem 22-Jährigen werden nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft Vergewaltigung und andere Delikte vorgeworfen. Der Deutsche sitzt in Untersuchungshaft, er hat keine Vorstrafen.

Ermittlungen zufolge hatten sich die beiden während eines Urlaubs kennengelernt. Sie verabredeten sich in der Wohnung der 18-Jährigen in Berlin. Der Tatverdächtige soll die junge Frau mit einer Waffe bedroht und gefesselt haben. Dann sei er mit ihr ins Schwarzwälder Kinzigtal gefahren und habe sie gegen ihren Willen in einer Wohnung festgehalten, wie Ermittler mitgeteilt hatten. Dort soll er die Frau mehrmals vergewaltigt haben.