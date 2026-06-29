60. Verhandlungstag

Mutmaßlicher Entführer: Feierte Rückkehr der Block-Kinder

Im Block-Prozess sagt ein Zeuge aus Israel per Video aus, der bei der Entführung Neujahr 2024 eines der Tatfahrzeuge gelenkt haben soll. Er schildert dem Gericht, was ihn damals bewegte.

Der Zeuge wurde per Video vernommen. Foto: Markus Scholz/dpa
Der Zeuge wurde per Video vernommen.

Hamburg (dpa) - Ein 42-Jähriger, der bei der gewaltsamen Rückholung der Block-Kinder in der Silvesternacht 2023/24 einer der Fahrer gewesen sein soll, hat als Zeuge seine Gefühle nach der Tat geschildert. «Man hat uns gesagt, es geht darum, die Kinder zu retten», sagte der Israeli per Videovernehmung des Landgerichts Hamburg. Er habe geglaubt, die Aktion, die Kinder vom «grausamen Vater» in Dänemark wieder zur Mutter Christina Block in Deutschland zu bringen, sei legal. Die Kinder hätten in dem Wagen gesessen, den er gesteuert habe.

Der damals zehn Jahre alte Junge und seine 13-jährige Schwester seien in Süddeutschland der Mutter übergeben worden, berichtete der Mann, der in Israel nach eigenen Angaben Projektmanager ist, laut Übersetzung. Er sei dann zurück in seine Heimat geflogen. Im Flugzeug habe er eine Flasche Wein bestellt, um zu feiern, dass die Kinder gerettet seien. «Das Gefühl war sehr gut.» Erst ein Jahr später habe er erfahren, dass alles anders gewesen sei, als es ihnen erklärt worden sei. 

Die angeklagte Unternehmerin Christina Block, ihre Anwältin Paula Wlodarek, ihr Lebensgefährte Gerhard Delling und ihr Anwalt Ingo Bott gehen zum Verhandlungssaal. Foto: Markus Scholz/dpa
Die angeklagte Unternehmerin Christina Block, ihre Anwältin Paula Wlodarek, ihr Lebensgefährte Gerhard Delling und ihr Anwalt Ingo Bott gehen zum Verhandlungssaal.

Christina Block bestreitet Anklagevorwürfe

Die Hamburger Unternehmerin Christina Block ist angeklagt, nach einem langen Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann eine israelische Sicherheitsfirma damit beauftragt zu haben, ihre beiden jüngsten Kinder zu entführen. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette «Block House», Eugen Block, beteuert ihre Unschuld. Es gibt noch sechs weitere Angeklagte.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Kinder waren beim Beobachten des Silvesterfeuerwerks in einen Wagen gezerrt und nach Deutschland gebracht worden. Es gab laut Anklage Gegenwehr des Vaters und der Kinder - darauf ging der Zeuge in seiner Aussage nicht ein. Er und weitere Beschuldigte aus Israel hatten sich mitten im laufenden Prozess gemeldet. Sie müssen zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls mit einer Anklage und einem Prozess rechnen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mutmaßlicher Block-Entführer: «Das war schon eine Drohung»
47. Verhandlungstag

Mutmaßlicher Block-Entführer: «Das war schon eine Drohung»

Der Zeuge soll bei der Entführung der Block-Kinder eines der Tatfahrzeuge gesteuert haben. Der 35-Jährige sagt den zweiten Tag vor dem Landgericht aus. Die Verteidiger wollen viele Details wissen.

28.04.2026

Mutmaßlicher Block-Entführer: «Wir waren enttäuscht»
46. Verhandlungstag

Mutmaßlicher Block-Entführer: «Wir waren enttäuscht»

Der 35-Jährige ist Bauingenieur in Israel – doch er soll in die Entführung der Block-Kinder aus Dänemark verwickelt sein. Vor dem Landgericht Hamburg erzählt er als Zeuge seine Version der Tat.

27.04.2026

Mutmaßlicher Entführer: Christina Block sagt die Unwahrheit
31. Prozesstag

Mutmaßlicher Entführer: Christina Block sagt die Unwahrheit

Er führte das Team, das die Kinder von Christina Block entführt haben soll. Im Prozess gegen die Hamburger Unternehmerin tritt der Geschäftsmann als Zeuge auf. Er erhebt einen schweren Vorwurf.

20.01.2026

Mutmaßlicher Entführer: Bekamen im Block-Hotel Alias-Namen
26. Verhandlungstag

Mutmaßlicher Entführer: Bekamen im Block-Hotel Alias-Namen

«Doris White» und «George Smith»: Im Luxushotel der Familie Block sollen die Entführer unter Alias-Namen gewohnt haben. Die Richterin will vom mutmaßlichen Entführer wissen: Wurden die Zimmer bezahlt?

16.12.2025

Mutmaßlicher Entführer: Block dankte meinem Team
25. Verhandlungstag

Mutmaßlicher Entführer: Block dankte meinem Team

Eine Entführung, zwei Versionen: Der mutmaßliche Chef der Entführer widerspricht als Zeuge zentralen Äußerungen von Christina Block. Er berichtet von einer Lagebesprechung und einem besonderen Teddy.

11.12.2025