Mutmaßlicher Haiangriff: Junge lebensgefährlich verletzt

Sydney (dpa) - Bei einem mutmaßlichen Haiangriff im Hafen von Sydney ist ein Jugendlicher lebensgefährlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag (Ortszeit) nahe dem Strandabschnitt Shark Beach im Osten der australischen Metropole, wie Polizei und Rettungsdienste mitteilten.

Nach Angaben der Polizei wurde der Jugendliche beim Waten im flachen Wasser verletzt. Demnach soll der Junge 13 Jahre alt sein. Die Verletzungen ließen auf einen vermutlich großen Hai schließen, hieß es. Um welche Haiart es sich handelt, werde noch geprüft.

Verletzungen an den Beinen

Einsatzkräfte der Wasserpolizei zogen den Verletzten aus dem Meer. Er erlitt schwere Verletzungen an beiden Beinen und wurde in kritischem Zustand in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Der betroffene Strand sei umgehend gesperrt worden, berichteten australische Medien. Zudem wurden Schwimmer aufgefordert, die umliegenden Gewässer zu meiden.