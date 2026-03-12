Kriminalität

Jugendlicher nach Fund von toter 19-Jähriger festgenommen

Eine Spaziergängerin findet die Leiche einer jungen Frau in einem Wald bei Mannheim. Kurz darauf nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Doch viele Fragen sind noch offen.

Die Ermittler haben erste Details nach dem Fund einer toten Frau in einem Wald bei Mannheim bekanntgegeben. Foto: Rene Priebe/dpa
Die Ermittler haben erste Details nach dem Fund einer toten Frau in einem Wald bei Mannheim bekanntgegeben.

Mannheim (dpa) - Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen in einem Wald bei Mannheim ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Frau sei nach derzeitigem Stand Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, teilte die Polizei mit. Laut Staatsanwaltschaft gibt es keine Anzeichen für ein Sexualverbrechen. Der 17-jährige Verdächtige soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Angaben zu den Umständen der Tat und zum Motiv machten die Ermittler zunächst nicht.

Spaziergängerin fand die Leiche am Mittwoch

Unklar blieb vorerst auch, ob sich das Opfer und der Tatverdächtige kannten. Auch zur Staatsangehörigkeit des Tatverdächtigen äußerten sich die Ermittler vorerst nicht. Die Staatsanwaltschaft wollte am Nachmittag weitere Informationen zu dem Fall veröffentlichen.

Eine Spaziergängerin hatte die tote Frau Polizeiangaben zufolge am Mittwoch um kurz nach 8.00 Uhr entdeckt. Das Gebiet rund um den Fundort der Leiche sei weiträumig abgesucht worden. Die Kriminalpolizei richtete eine Sonderkommission mit rund 60 Beamtinnen und Beamten ein. 

Fundort liegt in beliebtem Naherholungsgebiet

Die vorläufigen Untersuchungsergebnisse der Rechtsmedizin bestätigten demnach den Verdacht auf eine Gewalttat. Bei dem Wald, in dem die Leiche gefunden wurde, handelt es sich um ein beliebtes Naherholungsgebiet in der Nähe eines Wohngebietes.

