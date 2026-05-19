Mutter und verschwundenes Baby in Ungarn gefunden

Duisburg (dpa) - Ein krankes Baby, das aus einem Duisburger Krankenhaus verschwunden war, ist gemeinsam mit seiner Mutter in Ungarn gefunden worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Duisburg am Abend der dpa. Der WDR hatte berichtet. Über weitere Details war noch nichts bekannt.

Der sechs Monate alte Junge war in der Helios St. Johannes-Klinik wegen einer Erkrankung notärztlich behandelt worden, als eine 31-jährige Frau – mutmaßlich die Mutter – mit ihm in der Nacht auf Dienstag ohne Absprache verschwand, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Wegen des Gesundheitszustands des Jungen ging die Polizei von Lebensgefahr aus. Zuerst hatte die «WAZ» über den Vorfall berichtet.

In der Nacht gab es gegen 2.00 Uhr einen Großeinsatz der Polizei an der Klinik in Nordrhein-Westfalen. Am Nachmittag hatten die Ermittler eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Kind und der Frau gestartet. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die 31-Jährige mit einer männlichen Person sowie mehreren anderen Kindern (1 bis 13 Jahre) unterwegs sei, hieß es in der Mitteilung.