Aus Klinik mitgenommen

Mutter und verschwundenes Baby in Ungarn gefunden

Ein sechs Monate alter Junge ist in einer Duisburger Klinik in Behandlung – dann verschwindet wohl die Mutter mit ihm ohne Absprache. Die Polizei fahndet nach dem Kind und geht von Lebensgefahr aus.

Ein Baby, das in der Helios St. Johannes Klinik behandelt wurde, wird vermisst. (Symbolbild) Foto: Ina Fassbender/dpa
Ein Baby, das in der Helios St. Johannes Klinik behandelt wurde, wird vermisst. (Symbolbild)

Duisburg (dpa) - Ein krankes Baby, das aus einem Duisburger Krankenhaus verschwunden war, ist gemeinsam mit seiner Mutter in Ungarn gefunden worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Duisburg am Abend der dpa. Der WDR hatte berichtet. Über weitere Details war noch nichts bekannt. 

Der sechs Monate alte Junge war in der Helios St. Johannes-Klinik wegen einer Erkrankung notärztlich behandelt worden, als eine 31-jährige Frau – mutmaßlich die Mutter – mit ihm in der Nacht auf Dienstag ohne Absprache verschwand, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Wegen des Gesundheitszustands des Jungen ging die Polizei von Lebensgefahr aus. Zuerst hatte die «WAZ» über den Vorfall berichtet.

In der Nacht gab es gegen 2.00 Uhr einen Großeinsatz der Polizei an der Klinik in Nordrhein-Westfalen. Am Nachmittag hatten die Ermittler eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Kind und der Frau gestartet. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die 31-Jährige mit einer männlichen Person sowie mehreren anderen Kindern (1 bis 13 Jahre) unterwegs sei, hieß es in der Mitteilung.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mutter und Baby erstochen: Haftbefehl gegen Vater
Kriminalität

Mutter und Baby erstochen: Haftbefehl gegen Vater

Nach dem Tod einer Mutter und ihres Babys in Düsseldorf ist gegen den Vater des Kindes Haftbefehl erlassen worden. Die Ermittler werfen ihm Totschlag vor.

01.12.2025

Mutter soll Baby mit Opiat vergiftet haben - Prozessauftakt
Landgericht Heidelberg

Mutter soll Baby mit Opiat vergiftet haben - Prozessauftakt

Eine 33-Jährige soll ihrem sieben Monate alten Sohn in Heidelberg wegen Schmerzen und Schluckauf ein Opiat gegeben haben - mit tragischen Folgen.

29.04.2025

Mutter bietet Baby im Internet an
Zu verschenken

Mutter bietet Baby im Internet an

Ein Baby aus dem Internet? Eine Mutter bietet ihr Baby per Online-Anzeige an, angeblich fallen nur Versandkosten an. Die Polizei rückt aus und erhält eine bemerkenswerte Erklärung.

06.03.2025

Erfurt

Halle-Attentäter verweigert ärztliche Behandlung in Klinik

2019 wollte Stephan Balliet in einer Synagoge in Halle zahlreiche Menschen töten. Derzeit liegt er in einer Erfurter Klinik und verweigert die Behandlung.

18.05.2024

Neubrandenburg

Vater nach Tod von zwei Monate altem Baby festgenommen

Ein zwei Monate altes Baby ist am Wochenende in einer Klinik in Neubrandenburg gestorben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Vater.

16.01.2024