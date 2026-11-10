Notfälle

Nach Absturz in Florida bergen Ermittler den Stimmenrekorder

Ein Privatjet stürzt fast senkrecht auf eine Straße, neun Menschen sterben. Nun haben Ermittler den Stimmenrekorder gefunden. Kann er Aufschluss darüber geben, was in den letzten Sekunden geschah?

Alle neun Insassen waren bei dem Absturz ums Leben gekommen. (Archivbild) Foto: Mark Elias/FR171907 AP/AP/dpa
Alle neun Insassen waren bei dem Absturz ums Leben gekommen. (Archivbild)

West Palm Beach (dpa) - Das erschreckende Video vom Absturz eines Privatjets in Florida ging Anfang November um die Welt - nun haben Ermittler den Stimmenrekorder geborgen. Das Gerät sei an der Absturzstelle gefunden worden und werde untersucht, meldete die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB auf X. 

Ob der Stimmenrekorder aus dem Cockpit funktioniert und Tonaufnahmen gespeichert wurden, war zunächst nicht bekannt. Der Stimmenrekorder ist nur ein Puzzleteil, könnte aber wichtige Hinweise liefern, was in den letzten Sekunden vor dem Absturz geschah. 

 

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Videos zeigen, wie der Jet nahezu senkrecht zu Boden stürzt

Bei dem Absturz des Privatflugzeugs auf ein Wohngebiet im US-Bundesstaat Florida waren alle neun Insassen ums Leben gekommen. Der Unfall hatte sich am 1. November bei Tageslicht unweit von Mar-a-Lago ereignet, der Privatresidenz von US-Präsident Donald Trump. Die Maschine war auf eine befahrene Straße gestürzt. Der Aufprall hinterließ einen Krater im Asphalt.

Aufnahmen, die in sozialen Medien kursierten, zeigen den Moment des Absturzes. Darauf ist zu sehen, wie das Flugzeug nahezu senkrecht abstürzt und am Boden in einem Feuerball explodiert. Der Learjet 60 war laut Behörden in Texas gestartet und auf dem Weg zu den Bahamas.

Die Unfallursache ist noch unklar. Laut bisherigen Ermittlerangaben meldete die Besatzung zunächst Turbulenzen und Vereisung, bat dann wegen Niederschlags darum, höher zu fliegen. Kurz darauf kündigte sie an, tiefer zu gehen, und setzte dann einen Notruf ab. Es gibt Hinweise darauf, dass das Flugzeug möglicherweise bereits vor dem Aufprall teilweise auseinanderbrach.

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