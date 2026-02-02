Millionen-Einbruch

Nach Millionen-Coup: Sparkasse öffnet Kunden-Anlaufstelle

Nach dem Gelsenkirchener Einbruch mit Millionen-Beute kritisieren Geschädigte fehlende Kommunikation der Bank. Jetzt öffnet die Sparkasse eine Servicestelle für Schließfachkunden.

Nach dem spektakulären Gelsenkirchener Sparkassen-Einbruch öffnet die Bank eine Servicestelle für Kunden - hier ein Archivbild einer Informationsveranstaltung eines Rechtsanwalts für Kunden. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Nach dem spektakulären Gelsenkirchener Sparkassen-Einbruch öffnet die Bank eine Servicestelle für Kunden - hier ein Archivbild einer Informationsveranstaltung eines Rechtsanwalts für Kunden. (Archivbild)

Gelsenkirchen (dpa) - Gut vier Wochen nach dem Millionen-Coup in einer Gelsenkirchener Sparkasse öffnet die Bank heute eine Servicestelle für betroffene Schließfachkunden. Sie sollten «transparent informiert» und beim weiteren Ablauf unterstützt werden, versprach Sparkassenchef Michael Klotz vorab laut Mitteilung. 

Zuvor hatten sich Kunden öffentlich über mangelnde Kommunikation der Sparkasse nach dem Einbruch beschwert. Die Bank habe wochenlang die Kunden nicht von sich aus informiert, sondern auf eine Hotline verwiesen, über die sich Kunden melden sollten. Die Leitung sei aber vielfach besetzt gewesen, wurde kritisiert. Ein Geschädigter sprach von «Null-Kommunikation».

Die Bank ersetzt nachgewiesene Schließfachverluste bis zu einem Wert von 10.300 Euro. Die gestohlenen Schließfachinhalte sollen dazu in einer Inventarliste möglichst detailliert angegeben werden. Unter anderem dabei soll die Servicestelle helfen.

Bereits drei Musterklagen erhoben

Zahlreiche Sparkassenkunden hatten über Anwälte und bei der Polizei angegeben, wesentlich höhere Summen als 10.300 Euro im Schließfach gelagert zu haben. Der Geschädigten-Anwalt Daniel Kuhlmann hat bereits drei Musterklagen gegen die Sparkasse erhoben. Er wirft ihr vor, Sicherheitsvorkehrungen vernachlässigt zu haben und fordert deshalb volle Haftung. 

Die Bank hat die Kritik mehrfach zurückgewiesen. «Unsere Sicherheitsvorkehrungen sind auf dem anerkannten Stand der Technik und sind aktuell», erklärte eine Sprecherin. 

Bei dem spektakulären Einbruch Ende Dezember waren rund 3.100 Kundenschließfächer ausgeräumt worden. Von den Tätern gibt es trotz intensiver Fahndung aktuell noch keine heiße Spur.

