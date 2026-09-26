Unfälle

Nach mutmaßlicher Gasexplosion in Athen: Zwei Tote geborgen

Nach der Detonation und dem Einsturz eines Hauses in der Altstadt von Athen werden zwei Leichen geborgen. Vier Menschen werden noch vermisst.

Vier Menschen werden nach der Explosion weiterhin vermisst. Foto: Yorgos Karahalis/AP/dpa
Vier Menschen werden nach der Explosion weiterhin vermisst.

Athen (dpa) - Nach der schweren Explosion in einem Haus in der Athener Altstadt Plaka sind aus den Trümmern des eingestürzten Gebäudes bislang zwei Tote geborgen worden. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, die noch nicht offiziell identifiziert worden seien, berichtete der Sender ERTNews unter Berufung auf die Feuerwehr. Vier Personen werden demnach noch vermisst.

In dem Haus soll dem Bericht zufolge ein älteres Ehepaar gelebt haben. Zudem seien in einer Ferienwohnung im ersten Stock vier US-amerikanische Staatsbürger untergebracht. Bei ihnen soll es sich um zwei Männer und zwei Frauen handeln.

Einsturzgefahr erschwert Bergungsarbeiten

Das dreistöckige Haus war am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr nach einer heftigen Explosion eingestürzt, auch ein Feuer brach aus. Zunächst wurde von einem Passanten berichtet, der durch herumfliegende Trümmer leicht verletzt wurde. Auch zwei Frauen, die aus einem Nachbarhaus gerettet wurden, brachte man vorsorglich ins Krankenhaus. 

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Die Explosion richtete in der Umgebung große Schäden an. Foto: Socrates Baltagiannis/dpa
Die Explosion richtete in der Umgebung große Schäden an.

Die Bergungsarbeiten seien schwierig und gingen nur langsam voran, weil immer noch Mauern stünden, die einstürzen könnten, und auch Nachbargebäude gefährdet seien, berichtete ERTNews. Bei der Suche nach der Ursache konzentrieren sich die Experten demnach auf ein mögliches Gasleck; Anwohner wollen bereits vor der Explosion Gasgeruch wahrgenommen haben.

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