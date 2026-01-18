Bild
Vorhersage

Nach Nebel kommt die Sonne

Nachts wird es frostig. Tagsüber zeigt sich zunehmend die Sonne. In manchen Regionen bleibt der Nebel jedoch zäh.

In den nächsten Tagen wird es immer sonniger. Foto: Christoph Reichwein/dpa
In den nächsten Tagen wird es immer sonniger.

Offenbach (dpa) - Auf zunehmend mehr Sonne können sich die Menschen in Deutschland in den nächsten Tagen freuen. Vielerorts ist es aber zunächst noch stark bewölkt und neblig-trüb bei Höchsttemperaturen von bis zu acht Grad. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es aber im Tagesverlauf von Osten zunehmend sonnig.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zum Start in die neue Woche hält sich im Westen und Südwesten gebietsweise noch zäher Nebel und Hochnebel. In Hochlagen sowie im großen Rest des Landes gibt es jedoch am Montag bereits viel Sonnenschein. Die Höchsttemperatur liegt nach der Vorhersage der Meteorologen bei zwei bis acht Grad, im östlichen Bergland um ein Grad.

Am Dienstag wird es dann nach Auflösung örtlicher Nebel- und Hochnebelfelder fast landesweit viel Sonne geben. Nur im Oberrheingraben erwartet der DWD teils noch zähen Nebel und Hochnebel. Die Höchstwerte bewegen sich von minus ein bis plus neun Grad. In der Nacht können die Werte dann verbreitet auf minus zwei bis minus Grad sinken, im Südosten sogar teils auf bis minus zwölf Grad.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sonne und Nebel im Südwesten – Wind frischt kräftig auf
Wetter

Sonne und Nebel im Südwesten – Wind frischt kräftig auf

Sonne oder Nebel? Je nach Region zeigt sich das Wetter von ganz verschiedenen Seiten. Mitunter ist es frostig - und der Wind dreht mancherorts auf.

21.12.2025

Grau, nass, frostig – Wetter im Südwesten bleibt ungemütlich
DWD-Prognose

Grau, nass, frostig – Wetter im Südwesten bleibt ungemütlich

Typisches Novemberwetter zur Wochenmitte: Der DWD rechnet mit viel Regen und wenig Sonne im Südwesten. Die Schneefallgrenze dürfte sinken.

26.11.2025

Mild und zunehmend sonnig - bis 17 Grad möglich
Wetter-Vorhersage

Mild und zunehmend sonnig - bis 17 Grad möglich

Der November bringt Hessen angenehme Temperaturen - tagsüber. Denn nachts muss mit leichtem Frost gerechnet werden.

04.11.2025

Zum Wochenstart bleibt es sonnig und frostig
Wetteraussichten

Zum Wochenstart bleibt es sonnig und frostig

Tagsüber scheint vielerorts die Sonne. Nachts bildet sich Nebel und die Temperaturen sinken unter den Gefrierpunkt. Der DWD warnt vor Glätte.

02.02.2025

Glättegefahr: Nachts wird es nebelig und frostig in Hessen
Wetter

Glättegefahr: Nachts wird es nebelig und frostig in Hessen

Am ersten Adventswochenende ist nachts mit Frost und Glätte zu rechnen. Die Tage werden wieder etwas heiterer.

29.11.2024