Nach neun Jahren im Koma: 13-Jähriger aus Italien gestorben

Trient (dpa) - Nach neun Jahren im Koma ist ein Junge aus Italien im Alter von 13 Jahren gestorben. Der Junge aus dem Trentino war 2017 als Vierjähriger nach dem Verzehr eines mit Ehec-Erregern belasteten Rohmilchkäses schwer erkrankt und anschließend ins Wachkoma gefallen. «Unser Mattia hat uns verlassen», zitierten Medien den Vater des Jungen.

Für seine Familie begann vor neun Jahren ein langer Kampf zwischen Hoffnung, Pflege und Trauer. Mattias Vater Giovanni Battista Maestri widmete die vergangenen Jahre der Aufklärung über die Risiken von Rohmilchprodukten und setzte sich für strengere Warnhinweise ein. Die Familie wollte aus dem Schicksal des kleinen Jungen eine Warnung für andere machen.

Junge kehrte nie wieder ins Bewusstsein zurück

Mattia entwickelte Medienberichten zufolge nach dem Verzehr des Käses ein hämolytisch-urämisches Syndrom (Hus), eine schwere Folge einer Ehec-Erkrankung, die unter anderem zu Nierenschäden und neurologischen Komplikationen führen kann. Nach Monaten auf Intensivstationen und in Reha-Einrichtungen erlangte er das Bewusstsein nicht mehr zurück.

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Der Fall löste in Italien eine Debatte über die Sicherheit von nicht pasteurisierten Milchprodukten aus. Die Familie brachte ihre Forderungen auch in die Politik ein. Mattias Vater veröffentlichte zudem ein Buch über die Gefahren von Rohmilchkäse. Die Anwälte der Familie sprachen laut «Corriere della Sera» von «neun Jahren Leid für ein Kind und eine Familie».

Auch in rohem Fleisch sowie in Badewasser

Ehec-Ansteckungen gibt es auch in Deutschland regelmäßig. Nach Daten des Robert Koch-Instituts erkranken jedes Jahr Tausende daran. Im Jahr 2024 wurde dem Institut ein Todesfall aufgrund einer Ehec-Erkrankung übermittelt.