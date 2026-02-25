Medizinisches Problem auf ISS

Nach Rückholaktion: Betroffener Astronaut identifiziert sich

Im Januar holte die Nasa erstmals in der ISS-Geschichte eine Crew wegen eines medizinischen Problems zurück. Aus Privatsphäre-Gründen blieben Infos rar. Jetzt identifiziert sich der Astronaut.

Die «Crew 11» war vorzeitig zurück zur Erde geholt worden. (Archivfoto) Foto: John Raoux/AP/dpa
Die «Crew 11» war vorzeitig zurück zur Erde geholt worden. (Archivfoto)

Washington (dpa) - Nach der ersten vorzeitigen Rückholaktion wegen eines medizinischen Problems in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS hat sich der betroffene Astronaut erstmals identifiziert. Er sei es gewesen, dessen medizinisches Problem die Rückholaktion veranlasst habe, ließ US-Astronaut Mike Fincke über die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilen. Für den 58-jährigen erfahrenen Astronauten war es bereits der vierte Raumflug gewesen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Problem sei am 7. Januar aufgetreten und habe sofortige Behandlung von den anderen Crew-Mitgliedern erfordert, hieß es weiter. Dadurch - und durch anleitende Unterstützung des Bodenpersonals - habe sich sein Status stabilisiert. Inzwischen gehe es ihm wieder «sehr gut». Weitere Details zu dem medizinischen Problem teilte Fincke nicht mit. 

Gemeinsam mit seinen Crew-Kollegen - der US-Astronautin Zena Cardman, dem japanischen Raumfahrer Kimiya Yui und dem russischen Kosmonauten Oleg Platonow - war Fincke Mitte Januar nach rund fünf Monaten an Bord der ISS vorzeitig zur Erde zurückgekehrt. Eigentlich hätte die sogenannte «Crew 11» noch rund einen Monat länger bleiben sollen. Aus Gründen der Privatsphäre hatte die Nasa das betroffene Crew-Mitglied zunächst nicht identifiziert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vier Astronauten mit «Crew Dragon» an ISS angekommen
Forschen auf der Raumstation

Vier Astronauten mit «Crew Dragon» an ISS angekommen

Im Januar reiste eine Crew vorzeitig ab. Seither harrten lediglich drei Astronauten auf der ISS aus. Jetzt sind vier Kollegen dazugekommen.

14.02.2026

Neues Kommando auf ISS vor Rückholaktion
Raumfahrt

Neues Kommando auf ISS vor Rückholaktion

Wegen eines medizinischen Problems holt die US-Raumfahrtbehörde eine Besatzung vorzeitig von der ISS zurück. Am Mittwoch soll es losgehen. Zuvor musste das Kommando übergeben werden.

12.01.2026

Nasa holt ISS-Crew kommende Woche zurück
Raumfahrt

Nasa holt ISS-Crew kommende Woche zurück

Wegen eines medizinischen Problems holt die US-Raumfahrtbehörde eine Besatzung vorzeitig von der ISS zurück. Losgehen soll es am Mittwoch.

10.01.2026

Medizinische Gründe: Nasa holt ISS-Crew vorzeitig zurück
Raumfahrt

Medizinische Gründe: Nasa holt ISS-Crew vorzeitig zurück

Die Nasa holt wegen eines medizinischen Problems eines Astronauten eine Besatzung vorzeitig zurück zur Erde. Ein Novum in der ISS-Geschichte. Mars-Flügen hätten ein sehr großes Risiko, so ein Experte.

09.01.2026

Nasa: ISS-Außeneinsatz aus medizinischen Gründen abgesagt
Raumfahrt

Nasa: ISS-Außeneinsatz aus medizinischen Gründen abgesagt

Astronauten sollten einen Außeneinsatz an der ISS vornehmen. Doch medizinische Probleme eines Crewmitglieds ließen das nicht zu. Jetzt würden «alle Optionen» geprüft, sagt die Nasa.

08.01.2026