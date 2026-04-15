Tiere

Nach Schwimmerin in Wal-Nähe: Polizeibegleitung für Schiff

Die Emotionen kochen angesichts des vor Poel gestrandeten Buckelwals teilweise hoch. Die Polizei hält Menschen auf Abstand - an Land und auf dem Wasser und begleitet nun teils ein Ausflugsschiff.

Um den Wal herum wurde eine Sicherheitszone eingerichtet. Foto: Bernd Wüstneck/dpa
Um den Wal herum wurde eine Sicherheitszone eingerichtet.

Wismar (dpa) - Nachdem die Wasserschutzpolizei am Wochenende eine Frau in der Nähe des bei Wismar gestrandeten Wals aus dem Wasser geholt hat, begleiten Beamte ein in dem Bereich fahrendes Ausflugsschiff inzwischen teilweise per Schlauchboot. Die 67-Jährige in einem Neoprenanzug sei von der «Adler nature» ins Wasser gesprungen, bestätigte eine Polizeisprecherin. 

Ein dpa-Fotoreporter bestätigte, dass am Mittwoch ein Schlauchboot dem Schiff entgegenkam und es bis in den Hafen auf Poel begleitete. Medien hatten zuvor über die Eskorten berichtet.

Die «Adler Nature» verkehrt laut Fahrplan täglich zwischen Wismar und der Insel Poel, vor der der Wal gestrandet ist. Es gebe weiterhin eine freie Fahrrinne in dem Bereich, erklärte die Sprecherin. Die Wasserschutzpolizei sei deshalb auch auf dem Wasser, um zu gewährleisten, dass niemand die um den Wal eingerichtete Schutzzone verletzt.

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Demos und Spekulationen im Internet

Die Einschätzung von Experten, nach der dem Wal nicht sinnvoll geholfen werden kann und man ihn besser in Ruhe sterben lassen sollte, sorgt teils für Zorn. Nach Demos in den vergangenen Tagen seien bereits weitere Proteste angekündigt, sagte die Polizeisprecherin, nicht nur auf Poel. 

Zuletzt waren Demo-Teilnehmer auf dem Land in einen Sperrbereich eingedrungen. Die Polizei musste sie zurückdrängen. Zusätzlich zu den bestehenden Absperrungen habe man einen Sichtschutzzaun errichtet, sagte die Polizeisprecherin. Im Internet werde spekuliert, man wolle irgendetwas verbergen. Der Sichtschutz gelte aber lediglich zur Abschirmung des für die Beamten aufgestellten Toilettenhäuschens. Der Wal sei weiterhin sichtbar.

Der dpa-Fotoreporter berichtete, dass sich das Tier am Mittwoch sichtbar hoch und runter bewege, wohl beim Atmen. Zudem sei ein deutliches Dröhnen zu hören.

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