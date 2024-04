Nach Unwetter in Dubai weiter Störungen am Flughafen

Dubai (dpa) - Infolge des heftigen Regens in den Vereinigten Arabischen Emiraten kommt es am internationalen Flughafen in Dubai noch immer zu Verspätungen und Unregelmäßigkeiten. Wegen andauernder Störungen werde die Zahl der Landungen für 48 Stunden begrenzt, hieß es in einem Post des Flughafens am Freitagmittag.