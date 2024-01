Nach Verbot: Stierkämpfe kehren nach Mexiko zurück

Mexiko-Stadt (dpa) - In Mexiko finden erstmals wieder nach der Aufhebung eines gerichtlichen Verbots Stierkämpfe in der weltweit größten Arena statt. Die sogenannte «Fiesta Brava», wie das Event der Stierkämpfe auf Spanisch genannt wird, kehrt ab dem 28. Januar nach fast 600 Tagen Pause wieder in die Plaza México in der Hauptstadt Mexiko-Stadt zurück, wie der Betreiber mitteilte.