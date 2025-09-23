Wildtiere

Namibia: Knapp 100 Kaffernbüffel bei Stampede getötet

Löwen hetzen mehr als 90 Kaffernbüffel in den Chobe-Fluss – eine Flucht mit dramatischen Folgen.

Dramatisches Ende eines Löwenangriffs: Dutzende Büffel in Panik trampeln sich in einem Fluss zu Tode. (Archivbild) Foto: Frank May/dpa
Dramatisches Ende eines Löwenangriffs: Dutzende Büffel in Panik trampeln sich in einem Fluss zu Tode. (Archivbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zoo-Mitarbeiter in Safaripark in Bangkok von Löwen getötet
Pfleger stirbt bei Attacke

Zoo-Mitarbeiter in Safaripark in Bangkok von Löwen getötet

Touristen erleben einen Alptraum: Löwen reißen in einem Safaripark in Thailand einen erfahrenen Pfleger zu Boden und töten ihn. Wie es dazu kam - und warum Tierschützer Alarm schlagen.

10.09.2025

700 Wildtiere ziehen wegen Gewalt in Mexiko um
Tierschutz

700 Wildtiere ziehen wegen Gewalt in Mexiko um

Der Bundesstaat Sinaloa wird von einer Welle der Gewalt erschüttert. Pfleger und Tierärzte trauen sich nicht mehr zur Arbeit. Die Tiere werden zu ihrem eigenen Schutz jetzt verlegt.

21.05.2025

Unversöhnliche Debatte um Trophäenjagd
Jagdmesse

Unversöhnliche Debatte um Trophäenjagd

Tierschützer kritisieren sie als verwerflich, die Jägerschaft verteidigt Trophäenjagd als Artenschutzbeitrag. Auf der Dortmunder Jagdmesse wird deutlich: Großwildjagd in Afrika ist ein großes Geschäft.

31.01.2024

Ameisen verändern Jagderfolg von Löwen
Tiere

Ameisen verändern Jagderfolg von Löwen

Kann eine winzige Ameise Einfluss auf den König der afrikanischen Savanne haben? Und wie! Eine invasive Art erschwert Löwen in Kenia die Jagd auf ihre bisherige Lieblingsbeute.

26.01.2024

Tödliche Dürre in Simbabwe - 100 Elefanten gestorben
Klimawandel

Tödliche Dürre in Simbabwe - 100 Elefanten gestorben

Wasserstellen sind ausgetrocknet, die Sommerregenfälle ausgeblieben: In Simbabwe verursacht der Klimawandel eine Dürre, der viele Wildtiere zum Opfer fallen.

12.12.2023