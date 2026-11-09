Raumfahrt

Nasa sucht neue Astronauten und Astronautinnen

Wer schon immer mal zum Mars oder auf den Mond wollte, kann sich jetzt bei der Nasa bewerben. Ein paar Voraussetzungen müssen allerdings erfüllt sein.

Die Nasa sucht neue Astronauten und Astronautinnen. (Archivbild) Foto: epa Aaron M. Sprecher/epa/dpa
Die Nasa sucht neue Astronauten und Astronautinnen. (Archivbild)

Houston (dpa) - «Das Universum ruft» - die Nasa sucht mal wieder neue Astronauten und Astronautinnen. Bewerbungen können bis zum 3. Dezember eingereicht werden, wie die US-Raumfahrtbehörde mitteilte.

Wer Erfolg haben will, muss die US-Staatsbürgerschaft haben, einen Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Studienfach oder einen ähnlichen Abschluss sowie mindestens drei Jahre Berufserfahrung oder mindestens 750 Stunden Flugtraining. Außerdem gilt es, einen Fitnesstest zu bestehen und «starke Führungs-, Teamwork und Kommunikationsfähigkeiten» nachzuweisen. Wer diese Hürden überwindet und am Ende ausgewählt wird, kann auf Flüge zum Mond oder vielleicht sogar zum Mars hoffen. 

«Den typischen Astronauten gibt es gar nicht»

In einem Motivationsvideo unter dem Motto «The Universe is Calling» (Das Universum ruft), das die Nasa auf X postete, kommen mehrere Frauen und Männer in Astronautenkluft zu Wort. Mit Sätzen wie «Wenn du unter Druck aufblühst, wenn du Geschichte schreiben willst, dann will die Nasa dich!» und «Den typischen Astronauten gibt es gar nicht» wird um Bewerber geworben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Die Leute, die wir aussuchen, könnten auf dem Mond laufen, auf einer Mondbasis leben und arbeiten und dabei helfen, Systeme und Operationen zu entwickeln, die eines Tages ganze Teams zum Mars bringen werden», sagte Nasa-Chef Jared Isaacman. «Für diese Missionen braucht es technische Spitzenleistungen, gutes Urteilsvermögen, Teamwork und Mut.»

Zuletzt hatte die Nasa 2024 eine Bewerbungsrunde geöffnet. Aus den 8.000 Interessentinnen und Interessenten, die sich daraufhin meldeten, wählte die Raumfahrtbehörde zehn aus, die derzeit das rund zweijährige Training durchlaufen. Die bisherige Rekordzahl an Bewerbungen ging 2016 ein, damals waren es mehr als 18.000. Insgesamt hat die Nasa in ihrer Geschichte bislang rund 370 Astronautinnen und Astronauten ausgewählt, etwa 30 davon stehen derzeit aktiv zur Verfügung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nasa stellt neue Astronauten-Klasse vor
Raumfahrt

Nasa stellt neue Astronauten-Klasse vor

Auf eine Nasa-Stellenanzeige hatten sich mehr als 8.000 Menschen beworben. Jetzt hat die US-Raumfahrtbehörde die zehn zukünftigen Astronauten und Astronautinnen vorgestellt - mit Premieren.

22.09.2025

Raumfahrt

Neun Optionen: Nasa legt potenzielle Mond-Landestellen fest

In rund zwei Jahren will die Nasa wieder Menschen auf dem Mond landen lassen. Wo genau - das muss noch entschieden werden. Jetzt wurde schon mal die Liste möglicher Landeplätze eingegrenzt.

28.10.2024

Raumfahrt

Nasa lässt drei Raumfahrt-Unternehmen Mondfahrzeuge bauen

Mit dem «Artemis»-Programm will die Nasa noch in diesem Jahrzehnt wieder Menschen und Autos auf den Mond schicken. Dazu gab die US-Raumfahrtbehörde jetzt Details bekannt.

04.04.2024

Raumfahrt

Nasa feiert Astronauten nach Ausbildungsabschluss

Zwölf Astronautinnen und Astronauten haben ihr Training bei der Nasa durchlaufen - und stehen jetzt für Einsätze zu Mond und Mars bereit. Wer ihnen nachfolgen will, kann sich bewerben.

06.03.2024

Raumfahrt

«Marsbewohner gesucht»: Nasa plant einjährige Simulation

Wer schon immer mal ein ganzes Jahr lang auf einem Mars-Simulationsgelände verbringen wollte - und strenge Voraussetzungen erfüllt - der kann sich jetzt bei der Nasa als «Marsbewohner» bewerben.

17.02.2024