Viele Brände nach Hitzewelle

Naturbrand rückt auf Marseille zu - Feuerwehr im Großeinsatz

Nach der Hitzewelle brechen in Südfrankreich etliche Naturbrände aus. Besonders betroffen ist die Metropole Marseille, wo Bewohner sich in ihren Wohnungen vor dem Rauch in Sicherheit bringen sollen.