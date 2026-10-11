Bergung in Österreich

Nebel: Deutsche Bergsteiger nach kalter Nacht gerettet

Zwei junge Deutsche besteigen in Österreich einen 3.500 Meter hohen Gipfel. Die Bergsteiger bekommen beim Abstieg ein massives Problem: Nebel zieht auf.

Zwei deutsche Bergsteiger sind nach einer eisigen Nacht aus Bergnot gerettet worden. Foto: Roland Theny/Filmteam-Austria/apa/dpa
Zwei deutsche Bergsteiger sind nach einer eisigen Nacht aus Bergnot gerettet worden.

Längenfeld (dpa) - Zwei deutsche Bergsteiger sind in Österreich aus einer gefährlichen Lage gerettet worden. Die beiden 18-Jährigen waren laut Polizei beim Abstieg vom fast 3.500 Meter hohen Schrankogel in den Stubaier Alpen wegen Nebels vom markierten Steig in steiles, unwegsames Gelände geraten. Als die jungen Männer weder vor noch zurückkamen, setzten sie am späten Nachmittag einen Notruf ab.

Acht Bergretter und ein Alpinpolizist versuchten, die 18-Jährigen aus Hannover und dem Landkreis Aichach-Friedberg in Bayern zu erreichen. Wegen Dunkelheit und Schneefalls musste die Suche den Angaben zufolge abgebrochen werden. Erst am Sonntagmorgen - nach rund 16 Stunden in eisiger Kälte - wurden die Bergsteiger stark unterkühlt von den Rettern entdeckt und mit einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

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