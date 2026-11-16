«Neil the Seal»: Muss der berühmte See-Elefant umziehen?

Hobart (dpa) - Er wiegt eine Tonne, zerlegt Absperrungen und kaut auf Verkehrshütchen herum: Neil, Australiens berühmtester See-Elefant, ist ein ebenso tapsiger wie berüchtigter Internetstar. Aber der Hype mit zahlreichen Schaulustigen besorgt zunehmend die Behörden. Deshalb bekommt «Neil the Seal», wie er Down Under genannt wird, jetzt einen eigenen Managementplan. Und der sieht vor, dass der Bulle möglicherweise umziehen muss, wie der Sender ABC unter Berufung auf die Regionalregierung berichtete.

Worum geht es?

Neil wurde im Oktober 2020 in der Nähe der tasmanischen Hauptstadt Hobart geboren. Anders als die meisten Artgenossen, die auf subantarktischen Inseln leben, kehrt Neil seit Jahren regelmäßig in Küstenorte Tasmaniens zurück – und landet dabei immer wieder mitten in Wohngebieten. Mehrmals im Jahr kommt er an Land, um sich auszuruhen oder sein Fell zu wechseln. Fotos und Videos von ihm gehen dabei regelmäßig viral. Sogar seinen eigenen YouTube-Kanal hat das massige Tier.

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Er schiebt immer wieder Zäune um, ruht sich mitten auf dem Asphalt aus und bringt so den Verkehr zum Erliegen. Was aber noch schwerer wiegt: Während Neils Besuchen kommen Schaulustige bis auf wenige Meter heran, machen Selfies oder halten sogar kleine Kinder für Fotos neben den Meeressäuger. Eine große Gefahr, denn mächtige Tiere wie Neil können Menschen durchaus verletzen, wie die Naturschutzbehörde immer wieder betont.

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See-Elefanten sind die größte Robbenart der Welt und können bis zu 4.000 Kilogramm wiegen. Die Behörde warnte sogar, dass große Wildtiere im Extremfall eingeschläfert werden müssten, wenn Menschen ihnen zu nahe kämen und dadurch ein unbeherrschbares Sicherheitsrisiko entstehe. Zehntausende Tierfreunde unterschrieben seither eine Petition zu Neils Schutz.

Vier-Stufen-Plan - samt Umsiedlung?

Nun hat Tasmaniens Umwelt- und Naturschutzministerium entschieden: Sollte von Neil weiter eine Gefahr für Menschen, seine eigene Sicherheit oder die Infrastruktur ausgehen, könnte er an die weniger dicht besiedelte Westküste Tasmaniens oder auf eine abgelegene Insel umgesiedelt werden.

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Der neue Vier-Stufen-Plan sieht zunächst aber erstmal Absperrungen, Zugangsbeschränkungen sowie verschiedene andere Maßnahmen vor, um Neil zum Weiterziehen zu bewegen. Außerdem soll ein neues Spielzeug mit beweglichen Elementen für den See-Elefanten gebaut werden. Es soll verhindern, dass er sich an Zäunen und anderer öffentlicher Infrastruktur zu schaffen macht.