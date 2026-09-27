Gebirge

Nepal: Zwei Tote, 14 Vermisste nach Lawine im Himalaya

Nach einer Lawine im Himalaya-Gebirge werden 14 Menschen vermisst. Ein Suchteam hofft trotz schwieriger Bedingungen auf Überlebende.

Lawinenabgang im Himalaya: zwei Tote und 14 Vermisste. (Archivbild) Foto: Elisa Schu/dpa
Lawinenabgang im Himalaya: zwei Tote und 14 Vermisste. (Archivbild)

Kathmandu (dpa) - Nach einem Lawinenabgang im Himalaya sind in Nepal mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und 14 weitere werden vermisst. Die beiden geborgenen Toten seien Bergführer gewesen, teilte die Nepal National Mountain Guide Association (NNMGA) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. 

Die Lawine traf am Sonntagmorgen das auf 7.126 Meter gelegene Basecamp Himlung Himal nahe der Grenze zu Tibet, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der dpa sagte. Demnach befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks mindestens 22 Menschen im Basecamp. Ein vierköpfiges Such- und Rettungsteam sei vor Ort im Einsatz, um nach den Vermissten zu suchen.

Hoffnung auf Überlebende

Nach Angaben der Vereinigung nepalesischer Expeditionsveranstalter handelt es sich bei den Vermissten um Mitarbeiter zweier Expeditionsunternehmen. Man befürchte, dass viele der Vermissten unter den Schneemassen seien, sagte Bibhuti Chand Thakur, der einen der betroffenen Veranstalter leitet, der dpa. Wegen des frischen Schnees bestehe weiterhin Hoffnung, Überlebende zu finden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Starker Regen und Schneefall hatten in den vergangenen Tagen Straßen und Trekkingrouten in Nepal beeinträchtigt. Die Behörden setzten deshalb Trekking- und Kletteraktivitäten an mehreren Bergen vorübergehend aus. Die ungünstigen Wetterverhältnisse treffen die laufende Herbst-Klettersaison. Nach Angaben der Tourismusbehörde haben 579 Bergsteiger aus 67 Ländern Genehmigungen für Besteigungen in der Saison erhalten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Tote - Bekannter Extremsportler am Broad Peak vermisst
Pakistan

Zwei Tote - Bekannter Extremsportler am Broad Peak vermisst

Ein Team um den Extrembergsteiger Nirmal Purja wird nach einem Lawinenabgang am Broad Peak in Pakistan vermisst. Rettungskräfte finden nun erste tote Alpinisten im Karakorum-Gebirge.

31.07.2026

Acht Tote nach verheerendem Lawinenabgang in Kalifornien
Notfälle

Acht Tote nach verheerendem Lawinenabgang in Kalifornien

Es ist das folgenschwerste Lawinenunglück in Kalifornien seit mehr als 40 Jahren: Im Sturm arbeiten sich Retter über Stunden ins Unglücksgebiet vor, um Überlebende einer Skitour zu retten.

19.02.2026

Deutscher wohl unter Toten bei Lawinenunglück in Nepal
Himalaya

Deutscher wohl unter Toten bei Lawinenunglück in Nepal

Eine Expedition im Himalaya-Gebirge nimmt ein schlimmes Ende. Mehrere Bergsteiger sterben, darunter wohl auch ein Deutscher. Sie wurden während einer Klettertour von einer Lawine erfasst.

04.11.2025

Drei Tote und vier Vermisste nach Lawinenabgang im Himalaya
Lawinenunglück

Drei Tote und vier Vermisste nach Lawinenabgang im Himalaya

Im Osten Nepals werden Bergsteiger von einer Lawine erfasst. Drei Menschen sterben, vier werden vermisst. Das Wetter erschwert die Rettungsarbeiten am Yalung Ri.

03.11.2025

25 Personen nach Lawinenabgang in Himalaya-Region vermisst
Lawinenunglück

25 Personen nach Lawinenabgang in Himalaya-Region vermisst

Von dem Lawinenabgang im Norden Indiens sind Bauarbeiter betroffen, die mit Straßenarbeiten beschäftigt waren. Die Suche nach den Verschütteten wird durch Schneefall erschwert.

28.02.2025