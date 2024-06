Neunjährige in Sachsen vermisst - Polizeisuche läuft

Döbeln (dpa) - Mit Hochdruck wird im sächsischen Döbeln weiter nach einem vermissten neun Jahre alten Mädchen gesucht. Neben dem Stadtgebiet stehen dabei auch Gewässer wie die Mulde und Teiche im Fokus, auch Taucher und Wasserschutzpolizei sind im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag berichtete. «Es wird in alle Richtungen ermittelt.» Auch Befragungen im Umfeld der Familie sowie entlang des Schulweges würden fortgesetzt.

Das Mädchen hatte sich den Angaben nach am Montagmorgen in Döbeln westlich von Dresden gegen 06.50 Uhr auf den Weg zur Schule gemacht. Meist nutze es dazu einen Bus. Ermittlungen ergaben, dass das Kind nicht am Unterricht teilgenommen hatte. Bei der Suche kamen auch ein Fährtensuchhund und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.