Schild am Flughafen Dunedin

Neuseeland: Drei-Minuten-Kuschellimit am Airport geht viral

«Time to say Goodbye»: Darf man Abschiedsumarmungen zeitlich begrenzen? Diese Frage wird heiß diskutiert, seit ein Flughafen in Neuseeland per Schild ein Kuschellimit eingerichtet hat.