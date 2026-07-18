Nibelungen-Festspiele mit «Die Hunnenkönigin» eröffnet

Worms (dpa) - Die alten Geister sind zurück: Mit der feierlichen Premiere der deutsch-englischen Kooperation «Die Hunnenkönigin» haben in Worms am Rhein die Nibelungen-Festspiele begonnen. Auf der Bühne vor dem Kaiserdom zeigte das Ensemble um Maria Dragus als rachedurstige Kriemhild sowie Aram Tafreshian als Hunnenkönig Etzel eine aktuelle Variation des intrigenreichen Epos.

Der historische Stoff um Drachentöter Siegfried und seinen Mörder Hagen gilt als eine der wohl größten deutschen Erzählungen. In «Die Hunnenkönigin» präsentiert die Londoner Theatercompagnie Les Enfants Terribles die Sage über Verrat und Zerstörung als genre-übergreifendes Spektakel aus Theater und Tanz sowie Musik von Sängerin Alice Merton («No Roots»).

Prominenz auf und vor der Bühne

Nach rund drei Stunden Spielzeit mit Pause gab es am späten Freitagabend auf dem Freiluftareal viel Applaus der mehr als 1.400 Zuschauerinnen und Zuschauer. Unter den Premierengästen waren Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU).

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«Das ist genau die Situation, in der wir heute leben», sagte Pistorius der Deutschen Presse-Agentur zum Ringen um Krieg und Frieden in dem Stück. «Wir müssen wehrhaft sein und wissen, dass der Frieden brüchig werden kann, wenn wir nicht bereit sind, ihn zu schützen.»