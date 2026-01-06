Bild
Winterwetter

Niederlande: Zugverkehr liegt still

Schnee und Eis behindern den Verkehr. Und nun kommt auch noch eine Computer-Störung hinzu.

Auch am Hauptbahnhof Utrecht gibt es viele Zugausfälle. Foto: Jeroen Jumelet/ANP/dpa
Auch am Hauptbahnhof Utrecht gibt es viele Zugausfälle.
