Nigerianer tanzt 176 Stunden für Weltrekord

Lagos (dpa) - Mit einem 176-stündigen Tanzmarathon hat der nigerianische Tänzer Benjamin Daniel Gabriel einen Weltrekord ins Visier genommen. Der 33-Jährige beendete seinen mehr als siebentägigen Rekordversuch am Dienstag in der westafrikanischen Metropole Lagos. Ob seine Leistung reicht, muss das Guinness-Buch der Rekorde noch bestätigen. Den Rekord hält die Inderin Srushti Sudhir Jagtap, die 2023 im Alter von 16 Jahren 127 Stunden getanzt hatte.

Zu Afrobeats, Fuji und anderen afrikanischen Musikrichtungen schwang Gabriel eine Woche lang Hüften, Arme und Beine. Zahlreiche Schaulustige feuerten den als «Ben Dancer» bekannten Choreografen an oder tanzten mit. Die Stimmung im Freedom Park glich zeitweise einem Karneval. Gabriel wechselte zwischen farbenfrohen traditionellen Gewändern und Auftritten mit nacktem Oberkörper.

Fünf Minuten Pause pro Stunde

Ganz ohne Verschnaufpause musste der Tänzer allerdings nicht auskommen. Die Guinness-Regeln erlauben fünf Minuten Pause pro Stunde, die aber auch flexibel genutzt werden können. Gabriel tanzte jeweils mehrere Stunden am Stück und ruhte sich anschließend etwas länger aus. Zwischendurch gab es leichte Mahlzeiten und Kokoswasser. Vorbereitet hatte er sich nach eigenen Angaben zwei Jahre lang mit Ausdauertraining.

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Foto: Sam Olukoya/dpa Gabriel tanzte zu Afrobeats, Fuji und anderen afrikanischen Musikrichtungen.

Der professionelle Tänzer, der seit 18 Jahren auf der Bühne steht, betreibt eine Tanzakademie in Lagos und tritt unter anderem mit Made Kuti auf, dem Enkel der Afrobeat-Legende Fela Kuti - der selbst mit 46 Platten in 23 Jahren den Weltrekord für die meisten veröffentlichten Studioalben hält.

Rekordfieber in Nigeria

Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas mit rund 240 Millionen Einwohnern, von denen gut zwei Drittel unter 35 Jahren alt sind. Unter ihnen hat sich regelrechtes Rekordfieber ausgebreitet, seit die Köchin Hilda Baci 2023 mit einem mehr als 93-stündigen Kochmarathon ihren ersten von mittlerweile drei Einträgen im Guinness-Buch der Rekorde sicherte.

Nigerianerinnen und Nigerianer halten zahlreiche Rekorde - darunter unter anderem für den längsten Schach-Marathon, das längste Weihnachtslied-Singen, die meisten Hüpfer auf einem Bein, die schnellste Zeit für einen Besuch aller sieben Kontinente sowie die meisten auf einer Leiter erklommenen Stufen, während man einen Fußball auf dem Kopf balancierte.