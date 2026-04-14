Busdiebstahl

Norwegen: 14-Jähriger klaut Bus und fährt nach Schweden

Ein eher ungewöhnlicher Diebstahl: Ein norwegischer Teenager hat einen Linienbus gestohlen und ist damit bis nach Schweden gefahren. Erst nach etwa 200 Kilometern wurde er gestoppt.

Ein 14-jähriger Norweger ist mit einem geklautem Bus bis nach Schweden gefahren. (Symbolbild) Foto: Steffen Trumpf/dpa
Ein 14-jähriger Norweger ist mit einem geklautem Bus bis nach Schweden gefahren. (Symbolbild)

Oslo (dpa) - Ein 14-jähriger Norweger hat einen Linienbus aus einer Garage gestohlen und ist damit etwa 200 Kilometer weit bis nach Schweden gefahren. Das teilte die zuständige norwegische Polizei mit. Demnach hatte ein Transportunternehmen die Polizei am frühen Morgen kontaktiert, nachdem der Diebstahl bemerkt und der Bus dank Satellitenübertragung in Schweden geortet worden war. 

Der Junge wurde den Angaben zufolge von der schwedischen Polizei in Gewahrsam genommen, Mitarbeiter des norwegischen Jugendamtes waren am Dienstagvormittag auf dem Weg nach Schweden, um ihn zu holen.

Jugendlicher war allein unterwegs

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Wie Einsatzleiter Rune Isaksen dem Sender NRK sagte, war der Jugendliche allein unterwegs. Er habe sich demnach in Vestby, gut 40 Kilometer südlich von Oslo, hinters Lenkrad gesetzt und sei in Südwestschweden, nördlich von Göteborg, von den schwedischen Kollegen gestoppt worden. Zu dem Motiv des 14-Jährigen gab es bislang noch keine Angaben.

Vor einigen Wochen sorgte ein ähnlicher Fall in Deutschland für Schlagzeilen. Ein 15-Jähriger hatte in Wiesbaden einen Bus gestohlen und damit seine Freundin zur Schule gefahren - im etwa 130 Kilometer entfernten Karlsruhe.

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