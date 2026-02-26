Norwegisches Königshaus

Norwegens König Harald wird aus Krankenhaus entlassen

Der norwegische König ist Europas ältester derzeit regierender Monarch. Er hat immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Jetzt gibt es erst einmal Entwarnung.

König Harald kann seinen Urlaub auf Teneriffa fortsetzen. (Archivbild) Foto: Fredrik Varfjell/NTB/dpa
Oslo (dpa) - Der norwegische König Harald V. (89) wird an diesem Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen. Das teilte der norwegische Hof mit. Der Monarch musste sich am Dienstag während eines privaten Urlaubs auf Teneriffa aufgrund einer Infektion und Dehydrierung in eine Klinik begeben.

Der König habe gut auf die Behandlung angesprochen, hieß es in der Hofmitteilung. Demnach werde er nun seinen Urlaub auf der Kanarischen Insel zusammen mit Königin Sonja (88) fortsetzen. Haralds Leibarzt, der kurzfristig angereist war, werde noch einige Tage auf Teneriffa bleiben, um den Zustand des Königs zu beobachten. Wann das Königspaar in die Heimat zurückreisen werde, steht der Mitteilung zufolge noch nicht fest.

König Harald ist der älteste derzeit regierende Monarch in Europa. Es ist nicht das erste Mal, dass er im Urlaub ins Krankenhaus kommt. Im Jahr 2024 musste er während eines Aufenthaltes in Malaysia in eine Klinik, wo ihm ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt wurde.

