Haakon und Mette-Marit

Norwegens Königspaar wird 2027 feierlich gesegnet

Haakon VIII. und Mette-Marit feiern im August 2027 ihre Segnung im traditionsreichen Nidarosdom in Trondheim. Anschließend geht das Königspaar auf große Reise durch Norwegen.

Norwegens neues Königspaar Haakon VIII. (rechts) und Mette-Marit (links) wird im kommenden Sommer gesegnet. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Norwegens neues Königspaar Haakon VIII. (rechts) und Mette-Marit (links) wird im kommenden Sommer gesegnet. (Archivbild)

Oslo (dpa) - Norwegens neues Königspaar Haakon VIII. und Mette-Marit (beide 53) wird im kommenden Sommer feierlich gesegnet. Die Segnung finde am 22. August 2027 - einem Sonntag - im Nidarosdom in Trondheim statt, teilte das norwegische Königshaus mit. 

Mit der Segnung werden nach Angaben des Hofes verschiedene Veranstaltungen verbunden sein. Unter anderem lade das Königspaar zu einem Galadinner. Nach dem Festwochenende in Trondheim reise das Paar mit dem königlichen Schiff «Norge» nach Bergen. Auch dort gibt es Programm. 

Große Segnungsreise durch Norwegen

Außerdem wollen Haakon und seine Frau im Laufe von zwei Jahren eine große Segnungsreise durch Norwegen unternehmen. «Die Reise beginnt im Sommer 2027 und wird im Frühjahr 2028 fortgesetzt», teilte der Hof mit. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Haakon VIII. hatte den norwegischen Thron mit dem Tod seines Vaters König Harald V. Ende August übernommen. Die Königssegnung in Trondheim hat in Norwegen Tradition. Auch Haakons Eltern Harald und Sonja sowie sein Großvater König Olav wurden im Nidarosdom gesegnet. 

Eine Krönungszeremonie wie etwa in Großbritannien gibt es in Norwegen schon lange nicht mehr. Zuletzt wurden 1906 König Haakon VII. und Königin Maud gekrönt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mette-Marit krank: Königin fehlt bei wichtigem Termin
Norwegisches Königshaus

Mette-Marit krank: Königin fehlt bei wichtigem Termin

Norwegens Königin Mette-Marit erholt sich immer noch von ihrer Lungen-Transplantation im Sommer. Jetzt hat sie sich eine Atemwegsinfektion eingefangen. Einem wichtigen Termin bleibt sie deshalb fern.

02.10.2026

Historischer Moment: König Haakon VIII. hat Eid abgelegt
Thronwechsel in Norwegen

Historischer Moment: König Haakon VIII. hat Eid abgelegt

Neuer König von Norwegen ist Haakon schon seit dem Tod seines Vaters am Freitag. Jetzt legte er im Parlament den traditionellen Eid auf die Verfassung ab. Mette-Marit war ungeplant nicht dabei.

01.09.2026

Skandale und eine schwere Krankheit: Königin Mette-Marit
Norwegisches Königshaus

Skandale und eine schwere Krankheit: Königin Mette-Marit

Lungenfibrose, Epstein, der Fall Marius: Norwegens neuer König Haakon und seine Ehefrau Mette-Marit durchlebten gemeinsam schwierige Zeiten. Das ändert aber nichts an ihrem Zusammenhalt.

28.08.2026

Norwegisches Königshaus

Königshaus: Haakons Ehefrau Mette-Marit ist Königin

28.08.2026

Partysommer in Oslo

Kronprinz Haakon wird kurz vor Mette-Marit 50

Für die Familie des norwegischen Kronprinzen gibt es jede Menge Grund zum Feiern: Jüngst hat Tochter Ingrid Alexandra die Schule beendet, nun wird der Thronfolger 50. Und das ist noch nicht alles.

19.07.2023