Skandal um Stiefsohn

Norwegens Kronprinz überrascht mit Aussage zu Høiby-Prozess

In der kommenden Woche beginnt die Gerichtsverhandlung gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit. Kurz davor macht Kronprinz Haakon ein seltenes Statement.

Kronprinz Haakon wird kommende Woche nicht beim Prozess gegen seinen Stiefsohn dabei sein. Foto: Radek Pietruszka/PAP/dpa
Kronprinz Haakon wird kommende Woche nicht beim Prozess gegen seinen Stiefsohn dabei sein.

Oslo (dpa) - Norwegens Kronprinz Haakon (52) und seine Frau, Kronprinzessin Mette-Marit (52) bleiben dem Auftakt des Gerichtsprozesses gegen Marius Borg Høiby (29) in der kommenden Woche fern. Der Sohn der Kronprinzessin ist in 38 Punkten angeklagt - unter anderem wegen Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Wir haben uns entschieden, im Gerichtssaal nicht anwesend zu sein und uns auch nicht über den Prozess zu äußern», sagte Kronprinz Haakon dem norwegischen Fernsehen. Natürlich würden er und seine Frau die Verhandlung trotzdem mitverfolgen. Mette-Marit habe eine private Reise geplant. 

Kronprinzessin Mette-Marit plant private Reise

Im Sommer 2024 hatte Høiby eingeräumt, unter Alkohol- und Kokain-Einfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben. Vor allem die Anschuldigungen zu den Sexualdelikten bestreite er aber entschieden, sagte einer seiner Verteidiger später.

«Natürlich denken wir viel an alle Betroffenen in dem Fall», sagte Kronprinz Haakon dem Sender NRK. «Ich weiß, dass es viele gerade schwer haben.» Er habe Vertrauen darin, dass die Gerichtsverhandlung «ordentlich und gerecht» ablaufen werde. «Marius Borg Høiby ist kein Teil des Königshauses, aber er ist ein wichtiger Teil unserer Familie und ein Bürger Norwegens», sagte Kronprinz Haakon weiter. «Deshalb hat er dieselbe Verantwortung wie alle anderen, aber auch dieselben Rechte.» Für den Prozess sind zunächst 24 Verhandlungstage bis zum 13. März vorgesehen. 

Kronprinz Haakon: Høiby «ist ein wichtiger Teil unserer Familie»

Høiby stammt aus einer früheren Beziehung der Kronprinzessin. Zusammen mit Thronfolger Haakon hat Mette-Marit zwei weitere Kinder: die Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20). Høiby gehört zwar zur Königsfamilie, trägt aber keinen Prinzentitel und ist auch kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby droht lange Haftstrafe
Norwegisches Königshaus

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby droht lange Haftstrafe

Vor einem Jahr sind erstmalig Gewaltvorwürfe gegen den norwegischen Prinzessinnen-Sohn bekanntgeworden. Seitdem kamen immer neue Vorwürfe hinzu. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.

18.08.2025

Mette-Marits Sohn Marius hat keinen Diplomatenpass mehr
Norwegen

Mette-Marits Sohn Marius hat keinen Diplomatenpass mehr

Marius Borg Høiby steht ohne Diplomatenpass da. Grund dafür sollen nicht die Vorwürfe gegen ihn sein. Zu diesen steht jedoch bald eine wegweisende Entscheidung der Osloer Staatsanwaltschaft an.

07.08.2025

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby kommt auf freien Fuß
Norwegen

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby kommt auf freien Fuß

Gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin sind mehrere teils schwerwiegende Vorwürfe laut geworden. Für eine Woche musste er in Untersuchungshaft. Nun ist er wieder frei.

27.11.2024

Ermittlungen gegen Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit
Festnahme in Oslo

Ermittlungen gegen Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

Eigentlich hat er sich aus dem Rampenlicht der norwegischen Royals zurückgezogen. Jetzt ist Marius Borg Høiby, Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung, ungewollt in die Schlagzeilen geraten.

07.08.2024

Norwegische Königsfamilie

Kronprinzessin Mette-Marit wird 50

Mit ihrem strahlenden Auftreten und ihrer unaufdringlichen Art hat sich Mette-Marit in die Herzen vieler Norweger gespielt. Nun feiert die Frau an der Seite von Kronprinz Haakon ihren 50. Geburtstag.

18.08.2023