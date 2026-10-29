Nobelpreis-Debatte

Norweger machen sich über Trumps «Scheißhaus»-Spruch lustig

Dass er den Nobelpreis wieder nicht bekommen hat, macht US-Präsident Trump rasend: Norwegen sei ein «Scheißhaus-Land». Doch den Skandinaviern liefert er mit dem Spruch vor allem Futter für Scherze.

US-Präsident Donald Trump befindet sich gerade im Wahlkampf-Endspurt vor den Midterms. (Archivbild) Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump befindet sich gerade im Wahlkampf-Endspurt vor den Midterms. (Archivbild)

Oslo (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat Norwegen neulich als «Scheißhaus-Land» beschimpft. Die Norweger nehmen ihn seitdem in den sozialen Medien beim Wort - und präsentieren ihm die schönsten Toiletten des Landes. «Wir haben einiges über das S...haus-Land gehört», schrieb die Tourismusorganisation Visit Norway etwa in einem Instagram-Post, der Bilder von außergewöhnlich designten Klos in der norwegischen Landschaft zeigt. «Was sollen wir sagen, wir haben wirklich einige der schönsten und spektakulärsten Toiletten der Welt.»

Ein norwegischer Outdoor-Verband legt den Original-Ton von Trump unter atemberaubende Bilder norwegischer Naturerlebnisse und unterschreibt den Beitrag mit: «Einfach wir, wie wir in unserem Scheißhaus-Land leben.»

Kein Friedensnobelpreis für Trump

Zuvor hatte der US-Präsident am Sonntag (Ortszeit) bei einem Wahlkampf-Auftritt in Michigan seinem Ärger darüber Luft gemacht, dass er bei der Friedensnobelpreis-Bekanntgabe in Oslo in diesem Monat erneut leer ausgegangen war. Die prestigeträchtige Auszeichnung hatte stattdessen die südafrikanische Menschenrechts-Juristin Navanethem «Navi» Pillay bekommen. 

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«Und was ist mit mir?» fragte Trump die Menge. «Also, ich bin nicht in Norwegen verliebt. Offen gesagt ist Norwegen ätzend. Norwegen ist tatsächlich zu einem Scheißhaus-Land geworden.»

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