Norweger machen sich über Trumps «Scheißhaus»-Spruch lustig

Oslo (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat Norwegen neulich als «Scheißhaus-Land» beschimpft. Die Norweger nehmen ihn seitdem in den sozialen Medien beim Wort - und präsentieren ihm die schönsten Toiletten des Landes. «Wir haben einiges über das S...haus-Land gehört», schrieb die Tourismusorganisation Visit Norway etwa in einem Instagram-Post, der Bilder von außergewöhnlich designten Klos in der norwegischen Landschaft zeigt. «Was sollen wir sagen, wir haben wirklich einige der schönsten und spektakulärsten Toiletten der Welt.»

Ein norwegischer Outdoor-Verband legt den Original-Ton von Trump unter atemberaubende Bilder norwegischer Naturerlebnisse und unterschreibt den Beitrag mit: «Einfach wir, wie wir in unserem Scheißhaus-Land leben.»

Kein Friedensnobelpreis für Trump

Zuvor hatte der US-Präsident am Sonntag (Ortszeit) bei einem Wahlkampf-Auftritt in Michigan seinem Ärger darüber Luft gemacht, dass er bei der Friedensnobelpreis-Bekanntgabe in Oslo in diesem Monat erneut leer ausgegangen war. Die prestigeträchtige Auszeichnung hatte stattdessen die südafrikanische Menschenrechts-Juristin Navanethem «Navi» Pillay bekommen.

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