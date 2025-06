Tragödie an Schule

Österreich will Waffenrecht nach Amoklauf verschärfen

Die tödlichen Schüsse an einem Gymnasium in Graz bleiben nicht ohne Konsequenzen. Für den Erwerb von Waffen sollen in Österreich bald strengere Regeln gelten. Auch der Psychotest wird nachgeschärft.