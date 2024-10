Otis Redding posthum mit Stern auf «Walk of Fame» geehrt

Los Angeles (dpa) - Durch Hits wie «Sittin' on the Dock of the Bay» und «Try a Little Tenderness» ist Otis Redding in den 1960er Jahren berühmt geworden. Nun wird dem amerikanischen Soulsänger und Songschreiber 57 Jahre nach seinem Tod eine weitere Ehre zuteil. Im Herzen von Hollywood ist der Musiker aus dem US-Bundesstaat Georgia posthum mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» verewigt worden. Seine Kinder Karla und Dexter Redding sowie die 81 Jahre alte Witwe des Sängers, Zelma Redding, reisten zu der Zeremonie an.