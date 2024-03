Otter-Babys in Wildtierstation gut eingewöhnt

Klein Offenseth-Sparrieshoop (dpa) - Zwei Fischotter-Babys, die kürzlich ohne ihre Mutter gefunden wurden, haben sich in einer Wildtierstation im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein gut eingelebt. «Sie haben regen Appetit, wachsen und nehmen an Gewicht zu», sagte Katharina Erdmann vom Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop. Inzwischen sind Harvey und Hazel - wie sie genannt werden - rund 900 Gramm schwer. Das Männchen und das Weibchen, vermutlich Geschwister, sind den Angaben zufolge etwa sieben Wochen alt.