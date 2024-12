Dutzende Tote bei Flugzeugunglück in Südkorea

Muan Gun (dpa) - Bei der Landung am internationalen Flughafen von Muan in Südkorea ist ein aus Thailand kommendes Passagierflugzeug verunglückt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Behörden berichtete, kamen dabei mindestens 28 Menschen ums Leben. Die Maschine mit 175 Passagieren und sechs Crewmitgliedern an Bord sei von der Landebahn abgekommen und in einen Zaun gekracht.