Philippinen: Auch Meghans Halbbruder im Visier der Ermittler

Manila/London (dpa) - Die Ermittlungen im Fall um Meghans Vater weiten sich aus: Im Zusammenhang mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen Thomas Markle (82) ist dessen Sohn ins Visier der philippinischen Ermittler geraten. Thomas Markle Jr., der Halbbruder von Herzogin Meghan, könnte den Behörden zufolge ebenfalls in die mutmaßlichen Straftaten verwickelt sein, sagte Innenminister Juanito Victor Remulla in Manila und verwies auf Zeugenaussagen. Er werde bislang aber lediglich als «Person von Interesse» betrachtet und nicht als Verdächtiger.

Im Oktober war bekanntgeworden, dass Meghans Vater in seinem früheren Haus in der Provinz Cebu auf den Philippinen eine große Menge kinderpornografischen Materials zurückgelassen haben soll. Das hatten verschiedene Medien unter Berufung auf den Sohn (60) berichtet. Markle Sr., der mittlerweile wieder in den USA lebt, wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als «kranke Lügen».

Verstörendes Bildmaterial entdeckt

Bei den Ermittlungen seien bisher etwa 7.500 Fotos sowie ein Video mit Aufnahmen von mutmaßlich missbrauchten minderjährigen Jungen und Mädchen sichergestellt worden, erklärte der Minister. Die abgebildeten Kinder stammten demnach aus Asien, Lateinamerika und Europa. Remulla bezeichnete das Material als «besonders verstörend».

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Markle Jr. hat den Behörden insgesamt vier Kisten mit Beweismaterial übergeben, darunter Computer, Mobiltelefone, Festplatten und alte Videokassetten, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Die Polizei in Cebu erhielt demnach in der vergangenen Woche einen richterlichen Beschluss, um die Datenträger und Unterlagen zu untersuchen. Genaue Details, weshalb er nun ins Visier der Ermittler geraten ist, wurden nicht mitgeteilt.

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