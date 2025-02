Pilot in Not: Spinnenbiss im Cockpit

Zwischenfall am Flughafen

Zwischenfall am Flughafen

Melbourne: Pilot bricht Start in letzter Minute ab

In weniger als zwei Wochen haben zwei tödliche Flugzeugunglücke die Welt erschüttert. Nun kam es zu einem Zwischenfall in Melbourne. Der Pilot brach den Start in allerletzter Sekunde ab.