Rügenwalder Mühle

Plastikteilchen im veganen Cordon bleu - Produktrückruf

Einige Chargen eines veganen Gerichts von Rügenwalder Mühle können Plastikteilchen enthalten. Das Unternehmen rät vom Verzehr ab - Verbraucher sollten sich am Mindesthaltbarkeitsdatum orientieren.

Die Rügenwalder Mühle ruft bestimmte Chargen des «Veganen Mühlen Cordon Bleu mit Sojaprotein» zurück. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Die Rügenwalder Mühle ruft bestimmte Chargen des «Veganen Mühlen Cordon Bleu mit Sojaprotein» zurück. (Symbolbild)

Bad Zwischenahn (dpa) - Der Lebensmittelhersteller Rügenwalder Mühle ruft vorsorglich bestimmte Chargen eines veganen Gerichts zurück. Betroffen ist das Produkt «Veganes Mühlen Cordon Bleu mit Sojaprotein». Wie das Unternehmen im niedersächsischen Bad Zwischenahn mitteilte, können sich im Einzelfall transparente Plastikteilchen im Produkt befinden. Beim Verzehr könne eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der Hersteller rät vom Verzehr ab.

Betroffen sind den Angaben zufolge folgende Chargen mit den jeweiligen Mindesthaltbarkeitsdaten: 0003873273 (18.06.2026), 0003873703 (18.06.2026), 0003874453 (21.06.2026), 0003874634 (22.06.2026), 0003874871 (22.06.2026), 0003875883 (23.06.2026), 0003875862 (25.06.2026) und D262025 (15.06.2026). Artikel mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten seien nicht betroffen, hieß es.

Die Produkte wurden nach Unternehmensangaben in Deutschland sowie in Teilen Österreichs und der Schweiz verkauft. Noch in den Geschäften befindliche Ware werde aus den Regalen entfernt, hieß es. Verbraucherinnen und Verbraucher, die einen der betroffenen Artikel gekauft haben, erhalten dem Unternehmen zufolge auch ohne Kassenbon den Kaufpreis in ihrer Einkaufsstätte ersetzt.

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