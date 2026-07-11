Kinderlähmung

Polio: Wohl letzte Nutzerin einer Eisernen Lunge gestorben

Sie überlebte Polio, lebte Jahrzehnte mit einer Eisernen Lunge und wurde so zum Symbol einer vergangenen Ära. Mit Martha Lillards Tod endet ein außergewöhnliches Kapitel der Medizingeschichte.

Die letzte bekannte US-Amerikanerin, die zum Atmen auf eine sogenannte Eiserne Lunge angewiesen war, ist gestorben. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Die letzte bekannte US-Amerikanerin, die zum Atmen auf eine sogenannte Eiserne Lunge angewiesen war, ist gestorben. (Symbolbild)

New York (dpa) - Mit der US-Amerikanerin Martha Lillard ist die letzte bekannte Polio-Überlebende gestorben, die zum Atmen auf eine sogenannte Eiserne Lunge angewiesen war. Die an Kinderlähmung erkrankte Frau starb nach Berichten mehrerer US-Medien bereits Ende Juni im Alter von 78 Jahren in Oklahoma. Ihr Tod markiert wahrscheinlich das Ende einer Medizintechnik, die in den Jahren vor der Einführung der Polio-Impfung zum Symbol der Krankheit geworden war.

Lillard hatte sich 1953 im Alter von fünf Jahren mit Polio infiziert – zwei Jahre bevor in den USA der erste Impfstoff gegen die Krankheit eingeführt wurde. Die Infektion lähmte große Teile ihres Körpers und schädigte ihre Atemmuskulatur dauerhaft. Nach Angaben ihrer Familie auf einer GoFundMe-Seite blieb Lillard trotz ihrer schweren gesundheitlichen Einschränkungen selbstständig und kreativ. Sie malte, schrieb Gedichte und komponierte Musik am Klavier.

Veraltete Technik, schwierige Wartung

Während andere Polio-Überlebende jedoch später auf moderne Beatmungsgeräte umsteigen konnten, blieb Lillard auf die Eiserne Lunge angewiesen. Sie habe zwar verschiedene Alternativen ausprobiert, doch keines habe ihr die nötige Unterstützung beim Atmen geboten, sagte sie noch wenige Tage vor ihrem Tod dem Lokalsender KFOR.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zuletzt habe sich ihr Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert, berichtete die Schwester der Verstorbenen, auch infolge von Langzeitauswirkungen zweier Covid-19-Infektionen. Gleichzeitig sei die Wartung der Jahrzehnte alten Eisernen Lunge, auf die Lillard den Berichten zufolge zuletzt rund um die Uhr angewiesen war, immer schwieriger geworden. Ersatzteile aus den 1940er Jahren seien kaum noch zu beschaffen gewesen, zudem habe sich niemand mehr gefunden, der das Gerät reparieren konnte, zitierte KFOR die Schwester.

Ende einer medizinischen Ära

Erst im März 2024 war mit Paul Alexander ein weiterer bekannter Nutzer des historischen Beatmungsgeräts im Alter von 78 Jahren gestorben, der mehr als 70 Jahre damit gelebt hatte. 

Die Eiserne Lunge ist ein großer Metallzylinder, der Patienten mit Hilfe von Druckveränderungen beim Atmen unterstützt. Das Gerät wurde vor Einführung wirksamer Polio-Impfstoffe in den 1950er Jahren ein Symbol für den Kampf gegen die Krankheit.

Polio ist eine ansteckende Infektionskrankheit, die vor allem bei Kleinkindern dauerhafte Lähmungen hervorrufen und zum Tod führen kann. Verbreitet wird das Virus oft über verunreinigtes Wasser. Eine Heilung gibt es bisher nicht.

Aufgrund engagierter Impfkampagnen in den vergangenen Jahrzehnten gilt Polio seit Jahren als weltweit nahezu ausgerottet. Dadurch konnten bis heute rund 20 Millionen Menschen vor einer Lähmung und anderthalb Millionen vor dem Tod bewahrt werden, wie es bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) heißt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Studie: Menschen atmen Zehntausende Mikroplastikteile ein
Luftverschmutzung

Studie: Menschen atmen Zehntausende Mikroplastikteile ein

Forscher haben berechnet, wie viele winzige Plastikteile Erwachsene und Kinder unter bestimmten Umständen einatmen können. Besonders stark belastet war die Luft in Autos und Wohnungen.

31.07.2025

Angriff am Eisernen Steg - Mann verletzt Frau
Kriminalität

Angriff am Eisernen Steg - Mann verletzt Frau

Attacke am Main: Ein Mann geht mit einem Gegenstand auf eine Frau los und verletzt diese. Vieles zu der Tat ist noch unklar. Der mutmaßliche Täter wurde aber gefasst.

08.10.2024

Paul Alexander

Der «Mann mit der Eisernen Lunge» ist tot

Anwalt, Tiktoker und Rekordhalter im Guinness Buch - all das war Paul Alexander. Nun ist der Mann, der mehr als 70 Jahre seines Lebens auf eine Eiserne Lunge angewiesen war, gestorben.

14.03.2024

Polio

Der «Mann mit der Eisernen Lunge» ist tot

Anwalt, Tiktoker und Rekordhalter im Guinness Buch - all das war Paul Alexander. Nun ist der Mann, der mehr als 70 Jahre seines Lebens auf eine Eiserne Lunge angewiesen war, gestorben.

14.03.2024

Schauspielerin

«Martha»-Star Margit Carstensen mit 83 Jahren gestorben

Fassbinders Film «Martha» hat sie berühmt gemacht: Auch danach spielte sie oft rätselhafte Frauen, die in Machtspielen und Hysterie gefangen waren. Jetzt ist Margit Carstensen gestorben.

02.06.2023