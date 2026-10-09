Bildung

20-Jahres-Hoch bei Schulabgängern ohne Abschluss

Ohne Schulabschluss wird es auch mit der beruflichen Karriere schwer. Der Anteil der Jugendlichen, die ihre Schulzeit ohne Abschluss beenden, erreicht den höchsten Wert seit mehr als 20 Jahren.

Die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss steigt immer weiter an. (Illustration) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss steigt immer weiter an. (Illustration)

Berlin (dpa) - Pisa und weitere Studien zeigen seit einigen Jahren, wie es mit den Schulleistungen in Deutschland bergab geht. Die Auswirkungen werden auch am Ende der Schulzeit deutlich: Der Anteil der Schulabgänger ohne mindestens einen Hauptschulabschluss in der Tasche ist auf den höchsten Wert seit mehr als 20 Jahren gestiegen. Laut dem Statistischen Bundesamt lag er im Schuljahr 2024/2025 bei 8,4 Prozent. Höher war der Anteil zuletzt 2002/2003 mit 8,9 Prozent. 

In absoluten Zahlen verließen 65.000 Jugendliche im Schuljahr 2024/2025 die Schule ohne Abschluss, nach 62.000 im Vorjahr und 56.000 im Jahr davor - bei etwa 770.000 bis 800.000 Schulabgängern insgesamt. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren, im Schuljahr 2014/2015, lag die Quote bei 5,6 Prozent.

Das Bundesbildungsministerium äußerte sich besorgt. «Diese Zahlen müssen uns beschweren», sagte eine Sprecherin auf Nachfrage vor Journalisten in Berlin. Sie verwies auf politische Gegenmaßnahmen wie das sogenannte Startchancen-Programm. Darüber werden Schulen mit vielen Kindern mit Lernschwierigkeiten und aus Schülern ärmeren Familien extra gefördert. Eine Trendwende in der Bildung solle zudem ein neues Kita-Gesetz einleiten, über das der Bundestag am Freitag erstmals beriet.

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Prien nennt frühkindliche Bildung «entscheidende Stellschraube»

Es sieht bundesweite Sprachtests in Kitas für vierjährige Kinder vor. Auch mathematische und soziale Fähigkeiten sollen erhoben werden, um im Bedarfsfall gezielt zu fördern, bevor Kinder in die Schule kommen. Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) nannte das eine «entscheidende Stellschraube». «Wer die deutsche Sprache nicht erlernt bis zur Einschulung, wird große Schwierigkeiten haben, überhaupt im Bildungssystem anzukommen. Alles, was dann passiert, wird immer mehr zum Reparaturbetrieb», sagte sie dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2).

Auch der Deutsche Lehrerverband sieht Sprachprobleme als eine Ursache. «Wer die Sprache nicht beherrscht, verliert in der Schule oft den Anschluss; wer keine Perspektive sieht, verliert die Motivation», sagte Verbandspräsident Stefan Düll der dpa. Sprachförderung, Schulsozialarbeit und starke Netzwerke mit außerschulischen Partnern müssten deshalb zum Baustein eines ausgebauten Startchancen-Programms werden.

Grüne: Finanzierung stimmt hinten und vorne nicht

Im Bundestag kritisierten die Grünen aber eine aus ihrer Sicht fehlende finanzielle Unterstützung für die Länder, denn für die Pläne brauche es auch genug Personal. Für Kitas sind die Länder zuständig. Die Finanzierung stimme hinten und vorne nicht, sagte die Grünen-Bildungspolitikerin Anja Reinalter. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe eine große Kraftanstrengung für Bildung versprochen, wenn er das ernst meine, dürfe er nicht an der falschen Stelle kürzen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte für eine Kraftanstrengung in der Bildungspolitik geworben. Zuletzt würdigte er die Lehrkräfte im Land bei der Verleihung des deutschen Schulpreises als «wichtigstes Berufsgruppe» des Landes. (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte für eine Kraftanstrengung in der Bildungspolitik geworben. Zuletzt würdigte er die Lehrkräfte im Land bei der Verleihung des deutschen Schulpreises als «wichtigstes Berufsgruppe» des Landes. (Archivbild)

Die schlechten Pisa-Ergebnisse hatten zuletzt besorgte Reaktionen ausgelöst. Die 15-Jährigen in Deutschland hatten dabei so schwach abgeschnitten wie nie zuvor. Getestet worden waren Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Aber auch andere Vergleichstests bei jüngeren Schülerinnen und Schülern hatten in der Vergangenheit einen Abwärtstrend gezeigt. Merz hatte nach Pisa gesagt, er wolle den Ländern ausdrücklich anbieten, noch einmal gemeinsam zu einer «großen Kraftanstrengung» zu finden, um die Situation der Bildung in Deutschland zu verbessern. 

Experte wenig überrascht von den Zahlen 

Der Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Kai Maaz, zeigte sich von den Schulabgängerzahlen nicht überrascht. «Wir sehen seit Jahren, dass mehr Jugendliche grundlegende Kompetenzziele verfehlen. Der Anstieg der Schulabgänge ohne Abschluss passt zu dieser Entwicklung», sagte er der dpa. Die 65.000 dürften aber nicht pauschal als Schulabbrecher bezeichnet werden. «Ein erheblicher Teil der Jugendlichen kommt aus Förderschulen; darunter sind auch junge Menschen, die ihren Bildungsgang erfolgreich abgeschlossen haben, aber keinen ersten allgemeinbildenden Schulabschluss erhalten.»

Schulen müssten früher und verlässlicher fördern können – besonders dort, wo viele Kinder unter schwierigen Bedingungen aufwachsen, forderte er. «Schulen mit vielen sozial benachteiligten Kindern brauchen bessere Bedingungen, um grundlegende Kompetenzen zu sichern.»

Wagenknecht: «Staatlich organisierter Fachkräftemangel»

Das BSW, das die Zahlen beim Statistischen Bundesamt abgefragt hatte, forderte einen größeren bundespolitischen Fokus. Das Bildungssystem sei von nationaler Bedeutung und dürfe nicht an der Föderalismus-Kleinstaaterei scheitern, sagte Parteigründerin Sahra Wagenknecht. Das Land der Dichter und Denker dürfe nicht immer mehr zum Land der Schulabbrecher und Unausgebildeten werden. «Wenn 65.000 Schüler ohne Abschluss die Schule verlassen, dann ist das staatlich organisierter Fachkräftemangel!»

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