Niemand verletzt

37-Jähriger soll Feuer an Wuppertaler Synagoge gelegt haben

An der Bergischen Synagoge Wuppertal im Stadtteil Barmen ist ein Feuer gelegt worden. Es konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Tatverdächtige wurde wenig später festgenommen.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland spricht von einem «Brandanschlag» Foto: Christoph Petersen/dpa
Der Zentralrat der Juden in Deutschland spricht von einem «Brandanschlag»

Wuppertal (dpa) - Auf einer Treppe an einem Nebeneingang der Bergischen Synagoge in Wuppertal ist am frühen Nachmittag ein Feuer gelegt worden. «Das Feuer konnte sehr schnell gelöscht werden von den Angehörigen der Synagoge», berichtete ein Sprecher der Polizei. Verletzt worden sei niemand. Der Sachschaden sei gering. Die Staatsschutzabteilung sei eingeschaltet worden. Zuerst hatte die «Jüdische Allgemeine» darüber berichtet.

Tatverdächtig ist laut Polizei ein 37 Jahre alter Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Er sei polizeibekannt und habe nach ersten Erkenntnissen allein gehandelt. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es in einer Mitteilung.

Der Mann soll laut Polizei um 14.00 Uhr eine brennbare Flüssigkeit auf den Treppenstufen vor der Tür ausgebreitet und angezündet haben. Um welche Flüssigkeit es sich handelte, wurde zunächst nicht bekannt. 

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Die Bergische Synagoge wurde 2002 eröffnet. Der Jüdischen Kultusgemeinde Wuppertal gehören laut Zentralrat der Juden gut 2.000 Menschen an. 

Zentralrat spricht von «Brandanschlag»

Der Zentralrat sprach in einer Stellungnahme von einem «Brandanschlag». «Erneut ist es in der Zeit der jüdischen hohen Feiertage zu einem Anschlag auf eine Synagoge gekommen», erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster. Der Täter habe den Anschlag am helllichten Tag durchgeführt. «Von Unrechtsbewusstsein oder Scham fehlt jede Spur. Dieses Vorgehen bezeugt die fortschreitende Normalisierung des Judenhasses, auf die unsere Gesellschaft bisher keine Antwort gefunden hat.» 

Der Zeitpunkt sei nicht zufällig gewählt. «Er erinnert an den Anschlag von Chanukka 2025 in Sydney, Jom Kippur 2025 in Manchester sowie den Anschlag in Halle 2019.» In Wuppertal wurde bereits 2014 ein Brandanschlag auf die Synagoge verübt. «Es bleibt das Muster antisemitischer Gewalt, Feiertage auszuwählen, um Angst zu verbreiten und jüdisches Leben immer weiter aus der Öffentlichkeit zu verdrängen», so Schuster weiter.

In drei Tagen beginne der höchste jüdische Feiertag Jom Kippur. «Alle Synagogen werden voll sein.» Die Sicherheitsbehörden seien in der Pflicht, die Sicherheit der Gottesdienste zu gewährleisten. «Wir wollen und werden uns nicht davon abhalten lassen, unsere Religion zu leben.»

Die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland erklärte in einer Mitteilung: «Wer jüdisches Leben angreift, greift unsere Demokratie an. Jüdinnen und Juden müssen in Deutschland sicher leben und ihren Glauben sichtbar ausüben können, ohne Angst und ohne sich bedroht zu fühlen.»

Täter von 2014 hatten Bewährungsstrafen erhalten

Für den Brandanschlag 2014 waren drei Palästinenser verantwortlich. Im Prozess hatten sie gestanden, Brandsätze auf die Synagoge geschleudert zu haben. Sie gaben an, damit die Aufmerksamkeit auf den Gaza-Konflikt lenken zu wollen. Zwei von ihnen, 24 und 29 Jahre alt, erhielten Anfang 2015 wegen versuchter schwerer Brandstiftung Bewährungsstrafen unterschiedlicher Dauer. Ein 18-Jähriger wurde nach Jugendstrafrecht zu einer Bewährungsstrafe ohne konkretes Strafmaß verurteilt.

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