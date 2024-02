Abgeordnete warnen vor Russland-Spionage durch die AfD

Politiker der Ampel und der CDU drängen auf eine Prüfung eines Verbots der türkischen Gruppierung in Deutschland. Sie gefährde als größte rechtsextreme Organisation die Demokratie hierzulande.

Die Ausschussvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann richtete vergangene Woche an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) die Bitte, sich der Sache anzunehmen. «Die Ausschussmitglieder erhalten Kenntnis über sensible Sachverhalte, zu denen Extremisten keinesfalls Zugang haben dürfen», heißt es in einem Schreiben der FDP-Politikerin, über das ebenfalls das «Handelsblatt» berichtete und das der dpa vorliegt. Zwar fehlten einfache Lösungsansätze. Doch sei «die Sicherheit unseres Landes gefährdet».