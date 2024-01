Ärzte an Unikliniken zu Warnstreik aufgerufen

Hannover (dpa) - Wegen eines Warnstreiks von Ärztinnen und Ärzten ist an den 23 Unikliniken in Deutschland morgen mit Einschränkungen zu rechnen. Zur zentralen Kundgebung um 13.00 Uhr in Hannover werden mehrere Tausend Mediziner erwartet, wie die Ärztegewerkschaft Marburger Bund in Berlin mitteilte.