Sachsen-Anhalt

AfD kassiert erste Absagen für Sondierungsgespräche

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt lädt die AfD alle Parteien zum Gespräch. Grüne und SPD sagen klar Nein. Wie es weitergeht, ist offen.

Kein Interesse an Gesprächen mit der AfD: Grünen-Spitzenkandidatin Susan Sziborra-Seidlitz. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Kein Interesse an Gesprächen mit der AfD: Grünen-Spitzenkandidatin Susan Sziborra-Seidlitz. (Archivbild)

Magdeburg (dpa) - Die Grünen haben Sondierungsgespräche mit der AfD über eine mögliche Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt abgelehnt. «Es ist absurd anzunehmen, dass wir mit der rechtsextremen AfD Gespräche über die Zukunft unseres Landes führen werden», sagte Spitzenkandidatin Susan Sziborra-Seidlitz der Deutschen Presse-Agentur.

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt deutet sich eine schwierige Regierungsbildung an. Die AfD hat mit Abstand die meisten Stimmen erhalten, eine Alleinregierung jedoch verpasst. Vor der Wahl hatten alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Dennoch kündigte AfD-Generalsekretär Tobias Rausch an, alle im Landtag vertretenen Parteien zu Sondierungsgesprächen einladen zu wollen.

Die SPD wird ebenfalls nicht darauf eingehen. Das Schreiben der AfD sei per E-Mail beim Landesverband eingegangen, bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. «Wir nehmen das Gesprächsangebot nicht an.»

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